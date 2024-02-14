Tahmini Okuma Süresi: dakika

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Spor Lisesinin kültür etkileşimi amacıyla yapılan Erasmus Programı kapsamında Ukrayna Çernobil’den gelen misafir öğrencilerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - İnegöl Spor Lisesi, kültür etkileşimi amacıyla yapılan Erasmus Programında Kardeş Okul formasyonu kapsamında Ukrayna’nın Çernobil kentinden 14 kişilik heyeti misafir ediyor. 12 öğrenci ve 2 eğitim görevlisi profesörün yer aldığı heyet, Pazar akşamı İnegöl’e geldi. Cuma sabahı ülkesine dönecek grubu, Belediye Başkanı Alper Taban bu sabah Gastro İnegöl’de misafir etti.

İnegöl Milli Eğitim Şube Müdürü Serkan Çelik ile Spor Lisesi Müdürü Furkan Baştürk’ün de katıldığı buluşmada, misafir heyete İnegöl’ün tanıtımı yapıldı. Kahvaltı programında Başkan Taban hem şehri hem de şehrin değerlerini misafirlere anlattı. Gastro İnegöl ve İnegöl’ün bu alandaki değerlerinden de bahseden Başkan Taban, misafir öğrenci ve öğretim görevlilerine kendilerini artık İnegöl’ün gönüllü birer turizm elçisi olarak gördüklerini söyledi.

İnegöl Belediyesi’nin konaklama ve ulaşım desteğiyle Cuma gününe kadar İnegöl ve çevre şehirleri gezecek olan grup, Pazartesi günü Oylat turu ile şehri tanımaya başladı. Salı günü İznik ziyareti yaptırılan misafir ekip, Salı akşamı da Sarıpınar Kırsal Mahallesinde Spor Lisesinden bir öğrencinin evine misafir oldu. Burada Türk aile yapısının tanıtımıyla birlikte ailelerin bir günlük yaşamı ve ev ortamı tanıtılmış oldu. Bugün Bursa merkezde bir dizi ziyaret ve gezi yapacak misafirler, Perşembe günü Spor Lisesinde etkinliklere katılacak. Cuma sabahı ise İnegöl’den ayrılarak ülkelerine dönecekler.