İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kariyer buluşmaları kapsamında bugün Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsüne konuk oldu. Başkan Taban, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.BURSA (İGFA) - Bir yandan hizmet seferberliğini sürdüren, bir yandan seçim sürecine dair çalışmalarını yürüten Belediye Başkanı Alper Taban, gençleri de ihmal etmiyor. Belirli aralıklarla gençlere yönelik düzenlenen Kariyer Günleri Buluşmalarına katılan Belediye Başkanı Alper Taban, bugün Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünün konuğu oldu.

Kampüsün çok amaçlı salonunda okulların 11 ve 12’nci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Taban, gençlere tavsiye ve önerilerde bulundu. Aynı zamanda İnegöl Belediyesi’nin gençlere yönelik çalışmaları ve hizmetlerini anlatırken öğrencilerden de talep ve önerilerini iletmelerini isteyen Belediye Başkanı Alper Taban, kariyer planlamasının önemine de değindi.