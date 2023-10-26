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Bursa İnegöl’de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı, Kaymakamlık ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. 100. Yıl coşkusu, şehrin dört bir yanını saracak.BURSA (İGFA) - Türkiye, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılına hazırlanıyor. Tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi tarafından aralıksız devam ederken, 2 gün düzenlenecek farklı etkinliklerle 100. Yıl coşkusu tüm şehri saracak.

YAPILACAK PROGRAMLAR

28 Ekim Cumartesi günü İnegöl’de kutlamalar 13.00’da Atatürk Anıtında düzenlenecek çelenk sunma töreni ile başlıyor. Resmi tören sonrası İnegöl Belediyesi’nin Uzun Sokak girişinde iki etkinliği olacak. 13.00-16.00 saatleri arasında Uzun Sokak girişinde çocuklara yönelik “Cumhuriyet Resim Atölyesi” etkinliği ve Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına Presstagram (anı fotoğrafı) etkinliği yapılacak. 14.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde “Oyun Arkadaşım” isimli çocuk tiyatro gösterisi ve akşam 18.30’da da İnegöl AVM önünden başlayıp Atatürk Anıtına kadar devam edecek “Cumhuriyet Yürüyüşü” gerçekleştirilecek.

CUMHURİYET COŞKUSU KÜLTÜR SANAT OTOBÜSÜYLE TÜM ŞEHRİ SARACAK

29 Ekim Pazar günü de sabah 10.00’da Kaymakamlık makamında Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın tebrikleri kabulü ile başlayacak programlar, ardından 10.30’da Atatürk Bulvarı üzerinde eski hükümet konağı yanındaki alanda resmi törenlerle devam edecek. Pazar günü 15.00-17.00 arasında da İnegöl Belediyesi Kültür Sanat Otobüsü şehir turu yapacak.

BAŞKAN TABAN’DAN KUTLAMALARA DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, düzenlenecek programlara ilişkin yaptığı açıklamada tüm ilçe halkını etkinliklere davet etti. Cumhuriyetimizin 100. Yılının büyük bir coşkuyla kutlanması adına hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Başkan Taban, “Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Bu birlikteliği sağlama noktasında da milletimizin adeta çimentosu olan Cumhuriyetimizin 100. Yaşını kutlamaya hazırlanıyoruz. İnegöl Kaymakamlığımız ve Belediyemiz iş birliğinde yapacağımız etkinliklere de vatandaşlarımızın gerekli ilgiyi göstereceklerinden şüphemiz yok. Özellikle Cumartesi günü çocuklarımıza yönelik Uzun Sokak girişinde yapılacak etkinliklerle gelecek nesillerimizi de Cumhuriyetin izinde ve gölgesinde yetiştirme noktasında programlarımız olacak. Yine Cumartesi akşamı yapılacak korteje de tüm ilçe halkımızı davet ediyoruz. Aynı zamanda Pazar sabahı 10.30’da Atatürk Bulvarı üzerinde yapılacak kutlama programında da yine tüm ilçe halkımızla Cumhuriyet coşkusunu yaşamak istiyoruz. Tüm programlarımıza ilçe halkımızı davet ediyorum” dedi.