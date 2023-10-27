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Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 29 Ekim Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.BURSA (İGFA) - 100 yıl önce bir milletin azim ve kararlılığıyla Anadolu’da filizlenen fidan, asırlık çınara dönüştü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Cumhuriyet, Türk milletinin her ferdinin büyük bir iman gücü ile mücadele ederek kazandığı bağımsızlık ve özgürlük zaferidir. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun” dedi.

Başkan Taban mesajında, Cumhuriyet’in Anadolu insanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu duruşunun, vatan sevgisinin, egemenliğine sahip çıkma ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı büyük bir eser olduğunu dile getiren Başkan Taban; asırlık çınarın milletimizin tarihindeki en önemli gurur tablolarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Taban, açıklamasında Filistin’de yaşanan katliama da dikkat çekti.