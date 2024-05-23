İnegöl’ün yetiştirdiği Osmanlı Devleti döneminin önemli devlet adamlarından, iki padişah döneminde Veziri Azamlık yapmış İshak Paşa, vefatının 537. Yılında 24 Mayıs Cuma günü saat 17:00’da düzenlenecek törenle anılacak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, anma programına tüm ilçe halkını davet etti.

BURSA (İGFA) - Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmed Han ve II. Bayezid döneminin seçkin devlet adamı olarak bilinen, İstanbul’un fethi sırasında bizatihi yer almış ve kahramanlıklar göstermiş, aynı zamanda tarihi kaynaklarda babası İnegöllü olduğu bilinen, İnegöl’e kazandırdığı külliye başta olmak üzere şehri mamur etmek için harcadığı servetle İnegöl’ün mimarı diye adlandırılan İshak Paşa, vefatının 537. Yılında düzenlenecek törenle anılacak.

İSHAKPAŞA’YI ANMA PROGRAMIMIZA TÜM İLÇE HALKIMIZ DAVETLİDİR

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen, geleneksel hale getirilerek bu yıl da İnegöl Belediyesi’nin organizesiyle döneminin önemli devlet adamlarından biri olan İshak Paşa, vefatının 537. Yılında anılacağı program için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban davet mesajı yayınladı. Başkan Alper Taban, ‘’İnegölümüzün yetiştirdiği, Osmanlı Devleti döneminin önemli devlet adamlarından, iki padişah döneminde Veziri Azamlık yapmış İshak Paşa’yı anma programımızı geleneksel hale getirerek bir takım programlar düzenledik. 24 Mayıs Cuma günü saat 17.00’da İshakpaşa Camii Külliyesi’nde Kur’anı-Kerim Tilaveti, Konuşmacı Dr.Öğr.Üyesi Sezai Sevim’in anlatımları, tarihi İnegöl Mehterimizin marşları, dua ve ikramlarla 537.yılında İshak Paşa’mızı anacağımız programa tüm ilçe halkımızı davet ediyoruz.’’ dedi.