Bingöl’ün Genç ilçesi Belediye Başkanı Kemal Tartar, ilçenin geleceği için kritik bir çağrıda bulundu. Başkan Tartar, ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak uzun vadeli çözüm olarak bir içme suyu barajının yapılmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı. Ancak bu projenin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hayata geçirilebilmesi için ilçe merkezinin nüfusunun resmi olarak 25 bin seviyesine ulaşması gerektiğine dikkat çekti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - İlçede halihazırda yaklaşık 30 bin kişi ikamet etmesine rağmen, birçok vatandaşın ikametgahlarını başka yerlere kaydırdığı ifade edildi. Başkan Tartar, bu durumun hem ilçe için büyük bir dezavantaj olduğunu hem de içme suyu projesinin hayata geçirilmesini zorlaştırdığını belirterek, tüm vatandaşlara ikametgahlarını ilçe merkezine almaları çağrısında bulundu.

Başkan Tartar, "İlçemizdeki içme suyu ihtiyacı büyük ölçüde yeraltı sularından karşılanıyor, ancak bu kaynaklar uzun vadede yetersiz kalabilir. Nüfusumuzun 25 bin seviyesine ulaşması baraj projesi için kilit bir adım. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığına güveniyorum," dedi. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılacak nüfus sayımlarının kritik önem taşıdığını belirten Tartar, halkın bu konuda göstereceği ilgi ve yardımları için şimdiden teşekkür etti.

Genç ilçesinin geleceğini güvence altına almak adına tüm hemşerilerini birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet eden Başkan Tartar, “İlçemizin daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için hepimiz sorumluluk almalıyız. İkametgahını ilçe merkezine almayan vatandaşlarımızın bu konuda adım atması, ilçemizin geleceği için hayati önemdedir” dedi.

Son olarak, Başkan Tartar, ilçenin kalkınmasının sadece belediye başkanının değil, tüm halkın ortak görevi olduğunu vurgulayarak, "Birlikte hareket ederek, Genç ilçesini modern ve yaşanabilir bir şehir statüsüne kavuşturacağız" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.