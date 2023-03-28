Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ramazan ayı birlikte ilçedeki vatandaşların evlerini çat kapı ziyaret ederek ilçe halkı ile birlikte iftar sofrasında orucunu açıyor.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ramazan ayında da ilçedeki yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret etmeyi ihmal etmezken 'çat kapı' iftar ziyaretiyle iyi günde kötü günde ilçe halkının yanında olmaya devam ediyor.

Başkan Tekin, AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ve ilçe kadın kolları yönetimi katıldığı ev ziyaretleri vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.

Başkan Tekin, “AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanımız ve Kadın Kolları ilçe yönetimimiz ile birlikte Osman Nuri Oğuz amcamız ve 62 yıllık yoldaşı Emine teyzemizin İftar sofrasına sürpriz yaptık soframız bereketli olsun. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Biz büyüklerimizden, annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor. Her zaman olduğu gibi biz hemşerilerimizin yanındayız” dedi.