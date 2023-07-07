Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediye makamına gelip sorunları ve taleplerini ileten vatandaşların yanı sıra boş zamanlarında vatandaşların ayağına kadar gidip sorunlarına çözüme kavuşturuyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Göreve geldiği günden bu yana ilçe halkının beğenisi toplamaya devam eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını tek tek dinliyor.

"Halkın sorunlarını ve sıkıntılarını dinlemek, çözüm üretmek bizim görevimiz" diyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bizlere gelemeyene biz gideriz anlayışıyla Pazaryeri'nde daha iyi hizmet götürebilmek adına vatandaşları dinlemeye ve onların sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Onların evlerine masalarına konuk oluyoruz. İlçemizde yapılan çalışmalar hakkında onların da görüşlerini de öğreniyoruz” diye konuştu.