Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Belediye başkanı Zekiye Tekin yayınladığı mesaj ile İsrail Devleti’nin Filistin halkına yönelik saldırılarının son bulmasını isteyerek “Derdi vatan olan Filistinli kardeşlerimizin de kurtuluşa ereceği günü tüm kalbimizle umut ediyoruz” ifadesinde bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe doğru, emin adımlarla ilerliyoruz. Sevdamızın adı Pazaryeri'dir Sevdamızın adı Türkiye'dir açıklamasını yaptı.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ‘’Efendiler Türkiye'nin kaderi Pazarcık Nazifpaşada çözülecektir’’ sözünü hatırlatan Başkan Tekin mesajında şunları kaydetti;

“Özgürlüğümüzün sembolü olan şanlı bayrağımızın, yurdumuzun üstünde ebediyen dalgalanması, şehadetleri dinin temeli olan ezanların memleket semalarında günün beş vakti inlemesi, 102 yıl önceki ruh ve inancın muhafazasına bağlıdır. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin destanlarla dolu bir tarihi vardır ki, Kurtuluş günlerimiz işte böyle bir tarihin ürünüdür. Bu kutlu günümüzde, Tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor, ülkemizin dört bir yanında hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allahtan güç kuvvet diliyoruz. Bu kutlu gün, buram buram şehit kokan gün, vatanımızın kıymetini bilenlere, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızdaki hilalle yıldızın anlamını bilenlere, derdi vatan olanlara, kutlu olsun. Derdi vatan olan Filistinli kardeşlerimizin de kurtuluşa ereceği günü tüm kalbimizle umut ediyoruz.”