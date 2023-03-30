Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu’na verdiği desteklerinden dolayı Rektör Prof. Şükrü Beydemir tarafından teşekkür belgesi verildi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazile Ural ve öğretim görevlileri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyarette bulunup, Meslek Yüksekokulu’na yapmış olduğu desteklerinden ötürü Başkan Tekin’e teşekkür etti.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir Başkan Tekin’e Meslek Yüksekokuluna yapmış olduğu hizmet ve desteklerinden dolayı teşekkür belgesi ile onurlandırırken teşekkür belgesini Prof. Dr. Uysal Başkan Tekin’e takdim etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir başta olmak üzere Pazaryeri Meslek Yüksekokulunun tüm emektarlarına teşekkür etti.