İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yılbaşını İzmirlilerin güvenliği için nöbet tutan İzmir İtfaiyesi ile kutladı.İZMİR (İGFA) - Ziyarette itfaiyeciler, Türk Halk Müziği sürpriziyle Başkan Tugay’ı konuk ederken, 2025 yılı türküler eşliğinde karşılandı. Ziyarette itfaiyeciliğin meslek grubu sayılması için mücadele mesajı veren Başkan Tugay, “Her biriniz birer kahramansınız. Ne yapsanız hakkınız ödenmez. İnsanların sizleri tanıması lazım. İtfaiyeciliğin mutlaka bir meslek olarak tanımlanması lazım” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2025 yılını görev başındaki itfaiye personeliyle karşıladı. İzmir İtfaiyesi’nin merkez istasyonuna gelen Başkan Dr. Cemil Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İzmir İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ve birim yöneticileri eşlik etti. Başkan Tugay, istasyonda görevli personelin yanı sıra İzmir’in dört bir yanında görevde olan itfaiye erlerinin de yeni yılını telsizden yaptığı anonsla tebrik etti.

İtfaiye personelinden Başkan Tugay’a sazlı sözlü sürpriz İtfaiye personeli, Başkan Tugay’ın yeni yıl ziyaretine karşılık Türk Halk Müziği dinletisiyle sürpriz yaptı. İtfaiye ekibinden Uğur Taşar, bağlama ile hem kendi yazdığı hem de birbirinden güzel halk müziği ezgilerini seslendirdi. Taşar’a, Murat Ataman bendir ile eşlik etti. Başkan Tugay ve personel hep bir ağızdan türkü söyledi.

“İtfaiyeciliğin mutlaka bir meslek olarak tanımlanması lazım” Yaptıkları hayati göreve rağmen yasal olarak meslek grubu olarak tanınmayan itfaiyecilerin haklarını kazanması için mücadele mesajı veren Başkan Tugay, “Sizleri doğru halinizle, yaşadıklarınızla topluma anlatmak da bir diğer görevimiz olmalı diye düşünüyorum. İnsanların sizleri tanıması lazım. Toplumda biraz daha saygınlığınızın artması gerekiyor. Saygınsınız, ama bir meslek grubu olarak ne yazık ki tanımlanmış değil. Çok büyük bir problem. Çok büyük bir eksik. Bununla ilgili uğraşmakta kararlıyım. Önümüzdeki aylarda bunu göreceksiniz. İtfaiyeciliğin mutlaka bir meslek olarak tanımlanması lazım. Ona özel bazı haklar verilmesi lazım. Nihayetinde geleceğe bakıyoruz. Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği değiştireceğimizi hiçbirimizin unutmaması lazım. Umuyorum 2025 yılı ve sonrası hepimizin hayal ettiği bir yıl olur” dedi.

Yaşar Korkmaz: “Yangınlarda daima yanımızdaydınız” İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, “Evimize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Daima biz sizi yanımızda hissettik, bunu da gördük. Katıldığım birçok toplantıda söylediklerinizin daha fazlasını sizlerden duydum ve arkadaşlarıma ilettim. Desteklerinizin devam edeceğini hepimiz biliyoruz. Gelecek yıllar içinde itfaiye teşkilatının kısa vadede personel sorununu çözmeye çalışacağız. Orta vadede araç alımlarıyla filomuzu güçlendireceğiz. Çok uçuk kaçık projeler peşinde değiliz. Daha çok ayağı yere basan, ne istediğini bilen arkadaşlarla çalışacağız” diye konuştu.