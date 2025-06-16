İzmir'de Medicana Hastanesi yakınındaki plastik deposunda çıkan yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Başkan Cemil Tugay, şehir merkezindeki tesislerin yeniden incelenmesi gerektiğini belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Medicana Hastanesi'nin yakınında plastik deposunda çıkan yangın nedeniyle yangın bölgesine gitti

Medicana Hastanesi'nin yakınındaki plastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alınırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz’dan bilgi aldı.

Şehir merkezinde yaşanan büyük yangına dikkat çeken Başkan Tugay, şehir merkezindeki tesislerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin ihbarın ardından 4 dakikada müdahalede bulunmaya başladığını, zabıta ekiplerinin de hastanede yatan 75 hastanın başarıyla gerçekleşen tahliyesinde görev aldığını belirten Başkan Tugay, “Bizi rahatsız eden şey, şehrin merkezinde böyle bir alanda bu kadar büyük bir yangının çıkabiliyor olması. Bununla ilgili hepimizin mutlaka araştırma yapması lazım. Benzer riskler açısından şehrin merkezindeki bu tür tesisleri tekrar gözden geçirmemiz lazım. Önümüzdeki günlerde böyle bir ödevimiz var” dedi.

“YARALI YOK”

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ifade eden Başkan Tugay, “Hastanenin dışından depoya komşu bir alandan çıkmış gibi görünüyor. Bulgular bu yönde ama nedeni belli değil. Bununla ilgili savcılık, ilgili bilirkişiyi atamış ve o incelemeye başlamış. Bu yangın bir plastik boru deposunda çıkıyor ya da kısa sürede ona sıçrayacak şekilde çıkıyor. Plastik olduğu için yangın kuvvetli ve koyu bir duman çıkararak oluyor. O nedenle hastanenin özellikle dumandan etkilenme riski de yüksek oldu. Hastanenin içine duman girmesine rağmen hızlıca boşaltıldığı için hiçbir hasta etkilenmedi. Hiçbir yaralı insan yok. Yangın mümkün olan en kısa sürede müdahale gördü. İtfaiyemize ve zabıtalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bölgede yaşanan elektrik kesintisine ilişkin soruya da yanıt veren Başkan Tugay, depo ve depodaki malzemelerin yandığına dikkati çekerek, "İtfaiyeci arkadaşlarımızda dumandan etkilenme, yaralanma yok. Hastanede kalan 75 hasta çok hızlıca tahliye edildi. Çoğu İzmir Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Eşrefpaşa Hastanemizin Başhekimi de burada. Herhangi bir ihtiyaç olması durumunda devreye girecektik ama hastaların İzmir Şehir Hastanesi’nde gözlemleri devam ediyor. Bebeklerde de yaşlılarda da hiçbir sorun yok” diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi İzmir İtfaiyesi’nin yangın söndürme çalışması sırasında zabıta ekipleri de bölgeye intikal ederek polis ekipleri ve hastane çalışanları ile birlikte yangın merdivenlerini kullanarak yoğun bakım alanında bulunan çoğu bebek ve yaşlı hastaların tahliyesini sağlamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nden 2 ambulans ve 4 AKS aracı hastaların nakilleri sırasında görev almıştı.