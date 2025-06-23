İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pilot olarak belirlediği 6 ilçe 9 mahallede başlatılan “Dönüşüme Evde Başla” projesine yeni eklenen Manavkuyu Mahallesi’nde vatandaşlara QR kodlu poşet dağıttı.İZMİR (İGFA) - Avrupa ülkelerinin öncülük ettiği kapıdan kapıya atık toplama projesini geçen aylarda İzmir’de hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta Karabağlar, Narlıdere, Menderes, Bornova, Bayraklı ve Konak’ta belirlediği 9 pilot mahalleye bir yenisini daha ekledi. Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı’na giden ambalaj atıklarını azaltma, sıfır karbon hedefi, çevreyi koruma ve bu atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amacıyla başlatılan projeye Bayraklı’nın Manavkuyu Mahallesi de eklendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile belediye iştiraklerinden İZDOĞA AŞ iş birliğiyle yürütülen projenin yeni adresi Manavkuyu’da vatandaşlara üzerinde QR kod bulunan mavi renkli poşet dağıttı. Kapıyı açtıklarında karşısında Başkan Tugay’ı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Projeye destek vermekten mutluluk duyduğunu söyleyen mahalle sakinleri, Başkan Tugay’a çalışmaları için teşekkür etti.

TUGAY: İZMİRLİLERE GÜVENİYORUZ

Projenin pilot mahallelerde başlatıldığını ve tüm kente yayılacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Evlerden geri dönüşüm atıklarını ayrı toplayarak almaya başladık. Belki 1 ya da 1,5 sene içinde bütün İzmir’de bu sisteme geçeceğiz. Bunun çalışmalarına devam ediyoruz. Plastik özellikle doğayı mahvediyor. Diğer taraftan ne kadar çok çöp çıkarsa, onu bertaraf etmek o kadar zor oluyor. İzmir’de günde 6 bin ton çöp topluyoruz. 6 bin ton çöpü depolama alanına koyduğumuzda kalıcı kirlilik yaratıyor. O yüzden bir an önce atılmaması gereken çöpleri geri dönüştürdüğümüz bir sisteme geçmek istiyoruz. Biz İzmirlilere, halkımıza güveniyoruz. Duyarlılıklarına inanıyoruz. Bize yardımcı olacaklarına da inanıyoruz. Bir süre sonra bu zorunlu hale gelecek, herkes yapacak. Yapmayanlar için bir ceza sistemi olacak. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Vatandaşlarımızın da katılımını bekliyoruz” dedi.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Başkan Tugay, Manavkuyu Mahallesi’nde bulunan Papatya Apartmanı’na girerek ilk kapıyı çaldı. Kapıyı açan Hüsne Tekmen, karşısında personel kıyafeti giyen ve şapka takan Başkan Tugay’ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Başkan Tugay’ı evine davet eden Tekmen, projenin önemli olduğunu belirterek, destek vereceklerini söyledi. Sonrasında apartmanı gezen Başkan Tugay, QR kodlu poşetlere nelerin atılıp nelerin atılmayacağını, hangi zamanlarda poşetlerin toplanacağını apartman sakinlerine anlattı.

“BU PROJE OLUMSUZ ETKİLERİ ORTADAN KALDIRACAK”

Projeye katılan Feyzi Erkon, “Bu proje için öncelikle belediyemize teşekkür ediyorum. Atıklar doğada çevre kirliliğine sebep oluyor. Doğada da kaybolmuyor. Proje olumsuz etkileri ortadan kaldıracak. Bir nebze de olsa ekonomiye katkı sağlayacağı için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Halkın da destek olmasını, projenin başarılı olmasını diliyorum” dedi.

QR KODLU TAKİP SİSTEMİ İLE ETKİN ATIK YÖNETİMİ

Görevli personelin haftalık olarak hanelerden topladığı atık poşetlerinin üzerinde bir QR kod yer alıyor. Proje boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen uygulama sayesinde oluşturulan veri tabanında hanelerin bilgileri kayıt altına alınıyor. Böylece toplama yapılan haneler ve atık poşetleri eşleştiriliyor. Toplanan poşetlerde yer alan ambalaj atıkları İzDönüşüm Fabrikası’nda türüne göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor. Atık poşetlerine yalnızca ambalaj atıklarının atılması gerekiyor. Belediye tarafından dağıtılan poşetlere organik atık atanlar cezai yaptırıma tabi tutuluyor.

MAVİ RENKLİ POŞETE NELER ATILMIYOR?

Dağıtılan mavi renkli poşetlere kağıt, karton, defter, kitap, gazete, dergi, pet şişe, teneke kutu, temizlik ambalajı, plastik, poşet, metal ve cam şişe ile kavanozlar atılabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yurttaşları karton bardak, kağıt havlu, mendil ve peçete, pipet, porselen eşya, izmarit, sakız, bebek bezi, strafor köpük, yapışkan bant, yağlı kağıt, pişirme kağıdı, diş macunu tüpü, tek kullanımlık çatal, bıçak, tabak, paketleme köpüğü atılmaması konusunda ise uyarıyor.