İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karabağlar Yurtoğlu Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Engelli Çalışmaları Merkezi’ni ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “engelli dostu kent” vizyonu doğrultusunda Karabağlar Yurtoğlu Mahallesi’nde engellilere yönelik yapılan Engelli Çalışmaları Merkezi’ni ziyaret ederek hem engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi, hem de merkeze yönelik önerilerini sundu.

Engelli bireylerin sosyal yaşama katılımlarını kolaylaştırırken meslek edinmelerine ve yaşam becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlayan tesis ziyaretinde Başkan Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay ile İsmail Mutaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Ayşe Arzu Özçelik ve personel eşlik etti.

“İNSAN BUNLARLA HUZUR BULUYOR”

Başkan Tugay, merkeze gelen engelli bireylerin ebeveynleriyle bir araya gelerek istek ve ihtiyaçlarını sordu. Bir süre aileler ile sohbet eden Tugay, seramik atölyesi ve sonrasında el sanatları atölyesini ziyaret etti.

Başkan Dr. Cemil Tugay, el sanatları atölyesinde Selin Atalay ile boncuklardan bileklik yaptı ve “İnsan bunlarla huzur buluyor” dedi. Melek İzciler grubuyla bir araya gelen Tugay, birlikte ağaç dikme davetinde bulundu.

Engelli Çalışmaları Merkezi’ndeki odaları gezen Tugay, tesis hakkında da bilgi aldı. Seramik atölyesi öğrencileri, Başkan Tugay’a seramikten yaptıkları hayvan figürünü hediye etti. Hediyeyi çok beğendiğini belirten Tugay, “Bunu masama koyacağım” dedi.

BİRÇOK ATÖLYE BULUNUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce Limontepe ve Örnekköy Farkındalık Merkezi, İnciraltı ve Konak Engelli Çalışmaları Merkezlerinde hizmet sağlarken, Karabağlar Yurtoğlu mahallesinde yeni bir hizmet merkezini hayata geçirdi.

4 katlı binada engelli bireylerin sosyal yaşama katılımları kolaylaştırılırken, onların meslek edinmelerine, istihdamda yer almalarına ve uygulama evi modeli ile gündelik yaşam becerilerini geliştirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor. Aynı zamanda ailelerin danışmanlık hizmeti, Meslek Fabrikası aracılığıyla mesleki beceri veya hobi kurslarıyla destekleneceği, kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde alana katkı veren çalışmaların da planlanacağı bütüncül hizmetlerin sunulması hedefleniyor.

Engelli Çalışmaları Merkezi’nde spor ve sanat aktiviteleri, fizik tedavi, aile danışmanlığı, bireysel ve grup kolaylaştırılmış okuma yazma eğitimi, müzik ve dans atölyeleri ile aynı zamanda diyetisyen, üreme sağlığı, psikolojik danışmanlık hizmetleri yer alıyor. Merkezin bir ana işlevi de yoksulluk ile mücadele de engellilerin desteklenmesi.

Bu kapsamda, İzmir genelinde Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde engelli bireyler için sağlanan akülü tekerlekli sandalye, manüel tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve havalı yatak, jel akü ve benzeri medikal malzeme başvuru kayıtlarının alınması planlanıyor. Merkezdeki etkinlikleri yanı sıra haftanın belirli günlerinde engelli bireylerin diğer hizmet merkezlerinden de yararlanması sağlanacak.