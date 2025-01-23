İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, koordinasyon toplantılarına Seferihisar'da devam etti. İlçenin sorunları, talepleri ve projelerin konuşulduğu toplantıda Başkan Tugay, “Turiselerimizi yaza iyi hazırlamamız lazım. Yaza yolları yapmış olmalıyız, insanların toz toprak içinde kalmaması lazım. Buraların çiçek gibi olması gerek” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerdeki koordinasyon toplantılarına Seferihisar ile devam etti. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in ev sahipliğinde gerçekleşen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Seferihisar Belediyesi bürokratlarının da yer aldığı koordinasyon toplantısında; ilçenin sorunları, istekleri, ihtiyaçları ve projeleri gündeme geldi. Koordinasyon toplantısının sonrasında Başkan Dr. Cemil Tugay, CHP Seferihisar ilçe örgütü ve muhtarlarla bir araya geldi.

“Çiçek gibi olması lazım”

Temel belediyecilik hizmetlerinin öncelikli olduğunun altını çizen Başkan Dr. Cemil Tugay, sosyal hizmetlerin de çok önemli olduğunu vurguladı. Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tam bir uyum içinde çalışmalıdır diye bir kararla bu yola çıktık. Tüm ilçe belediyelerimiz, metropol ve çevre ilçelerle görüşmeler yaptık” dedi.

Başkan Dr. Cemil Tugay, ilaçlama çalışmalarının da ivedilikle yapılacağını söyleyerek, “Her geçen yıl daha iyiye gitmiş ve nihayetinde sorunu tamamen hallettiğimiz bir ilaçlama programımız olmalı. Biz bu konuya daha özverili, daha fazla kaynak ayırarak eğilmeye hazırız. Sizlerin de bize destek olması ve ortak çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.

Yetişkin: Sizlerle beraber çalışacağız

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise temel belediyecilik hizmetlerinden sosyal hizmetlere kadar tüm konularda birlikte çalışmanın önemine değinerek, Başkan Tugay ve Büyükşehir bürokratlarına kendilerini dinlemeye geldikleri için teşekkür etti.

Başkan Tugay, toplantının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Seferihisar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tugay'ı CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar ile ilçe örgütü karşıladı.

Tugay muhtarlarla buluştu

Başkan Dr. Cemil Tugay, Seferihisar'ın 21 mahalle muhtarıyla da buluştu. Muhtarlar, mahallelerinin ihtiyaçlarını anlattı, Büyükşehir Belediyesi bürokratları notlarını aldı. Buluşmada meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de yer aldı.