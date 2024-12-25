İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki (AASSM) törenle sahiplerini buldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğru çalışmaları özendirmek, koruma bilincini yaygınlaştırmak ve olumlu örneklerin çoğalmasını sağlamak amacıyla Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri’ni bu yıl 20’nci kez düzenledi. Ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin tarihi ve kültürel mirasına her zaman olduğundan daha fazla sahip çıkacaklarını, tarihi yapıları yeniden kent yaşamına kazandıracaklarını vurguladı. Kemeraltı, Basmane ve Kadifekale gibi tarihi alanları büyük yatırımlarla yeniden düzenlediklerini, Smryna Antik Tiyatrosu’nun kazı çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getiren Başkan Tugay, Bıçakçı Han, Yıldız Sineması, Emniyet Oteli gibi yapıları restore ederek kültür ve sanat merkezlerine dönüştüreceklerini kaydetti.

“UNESCO Dünya Miras Listesi için önemli adımlar atıyoruz”

İzmir’in UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilmesi için önemli adımlar attıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Tugay, “Kemeraltı bölgesini, İzmir Planlama Ajansı bünyesinde kurduğumuz Kemeraltı Araştırma Grubu ile destekleyerek kalıcı liste için hazırlıyoruz. Basmane çevresinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yanı sıra kentimizin tarihi merkezinde envanterini oluşturduğumuz atıl durumdaki pek çok açık alanı da mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenliyoruz. KUDEB Müdürlüğümüz, basit onarım ve koruma uygulamaları ile uygun finansmana erişim için vatandaşlarımıza yol gösterecek kapsamlı bir kitapçık hazırladı. Bu kapsamda belediyemizin tarihi yapılarla ilgili yapım birimleri de bakım ve onarım uygulamalarını kolaylaştıracak” bilgisini verdi.

“İzmir’i Türkiye’nin en başarılı şehri yapmak istiyoruz”

Kültürel mirasımızın değerinin İzmir halkı tarafınca daha fazla anlaşılmasını sağlamanın birincil görevlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Tugay, “Bugüne kadar sağlanan her kaynağı 5’e, 10’a, 20’ye katlayarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu ödülün 20’ncisini düzenlemek, kent için büyük bir onur. Bizim daha fazla inanca, daha fazla birbirimize güvenmeye, daha fazla iş yapma konusunda isteğe, o inancı tekrar kazanmaya ihtiyacımız var. İzmir’i kültürel, tarihi mirası koruma, geliştirme, yenileme, restore etme, tekrar kullanıma açma konusunda Türkiye’nin en başarılı şehri yapmak istiyoruz. Bunun için el vermek isteyen herkes bizim için değerlidir” dedi.

“İzmir, dünya tarihinin akışına yön verdi”

İzmir’in birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu, dünya tarihinin akışına yön verdiğini kaydeden Başkan Tugay, “Binlerce yıl önce sanata, bilime, felsefeye, mimariye öncülük eden bir şehirdir. İnsanlığın ortak kültür tarihine zenginlikler katmıştır. Akdeniz’in en güzel doğal limanlarından birinin kıyısında denizaşırı uygarlıklarla girdiği ticari ve kültürel alışveriş, şehrimizi şekillendirmiştir. İzmir, herhangi bir konuşmanın sınırlarına sığmayacak kadar çok tarihi değere, esere ve mirasa sahip bir şehirdir. Pek çok eser, insanlığın ortak mirasıdır. Dünyanın yaşayan en eski açık hava çarşılarından Kemeraltı, Levanten köşkleri ile Buca ve Bornova, tarihi Rum evleri ile Alsancak ve pek çok yerleşim alanımız, bu kültürlerin adeta bir karmasıdır. İzmir’de günlük yaşam, binlerce yılın birikimi ile soluk alıp verir” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde bir başka örneği yok”

Tören, Tire Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ödül Komitesi ve Seçici Kurul üyelerinin tanıtıldığı törende Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Hasibe Velibeyoğlu da bir konuşma yaptı. Velibeyoğlu, “Başkanımızın kültürel varlıkların korunması ve yaşatılmasına verdiği önemin bir göstergesi olarak yeni kurulan Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, tarihi ve kültürel miras alanındaki çalışmalarını inançla, hevesle yapıyor. Bugün ödül kazananlar sadece geçmişin izini korumakla kalmıyor, aynı zamanda İzmir’in kimliğine değer katıyor ve gelecek kuşaklara ilham oluyor” ifadelerini kullandı. 2024 Seçici Kurul Başkanı Gülsün Tanyeli ise Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri hakkında değerlendirmede bulundu. Tanyeli, bu programın benzersiz bir işi başardığını belirterek ödül alanları tebrik etti.

62 başvuru yapıldı

Bu yıl İzmir il sınırları içerisinden gelen 62 başvuru değerlendirmeye alındı. 20. yıla özel oluşturulan “Korumada Süreklilik Ödülü”, programın ilk 10 yılında Tarihi Yapıda Yaşam kategorisinde ödüle değer bulunanlar arasından ve şartnamede belirlenmiş ilke ve kriterlere uygun biçimde korumayı ve yaşatmayı sürdüren 12 ödül sahibine Ödül Komitesi tarafından verildi. Diğer kategoriler için Seçici Kurul incelemesi sonucunda ön elemeyi geçen 36 başvuru, Korumada Süreklilik Ödülü ile birlikte 20. yıla özel düzenlenen ödül töreninde sahnede onurlandırıldı.

Okul projelerine teşekkür ve teşvik

2024 yılı itibariyle “Tarihine Sahip Çıkan Okul Projelerinin Onurlandırılması” başlığı da eklendi. Buna göre genç nesillerin kültürel mirasa olan ilgisini artırmak ve katılımlarını teşvik etmek için eğitim projeleri ve bilinçlendirme çalışmaları da teşekkür ve teşvik belgeleri ile onurlandırılıyor. Bu kapsamda 20. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri’nde İzmir’in mirasına sahip çıkan birbirinden renkli çalışmalar da yer alıyor.

20. Yıl Jüri Özel Ödülleri

Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması kategorisinde İzmir’in tarihine emek ve hüner ile katkı koyan, üretim ve çabaları ile övgüye değer bulunan iki usta Feti Pamukoğlu ile Ozan Özdemir Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye’de ilk

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri; İzmir’in kültürel mirasa olan bağlılığını ve katkısını belgeliyor. Çeşitli kategorilerde yapılan başvurular, toplumun kültürel mirasına ilişkin duyarlılığını artırıyor ve yeni nesillerin kültür bilincinin gelişimine katkı sağlıyor. Türkiye’de bir ilk olan ve 20 yıllık deneyimi ile İzmirlilerin kültürel mirasa göstermiş olduğu duyarlılığının simgesi olan Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, 2021 yılında Europa Nostra Ödülleri’nden "Eğitim, Öğretim ve Bilinçlendirme” dalında jüri özel ödülü almıştı.