İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Özdere Gençlik Kampı’nda gençlerle buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Menderes’teki Özdere Gençlik Kampı’nda düzenlenen programa katıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay’a Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve İzmir Büyükşehir bürokratları eşlik etti. Özdere Gençlik Kampı’nı inceleyen Başkan Tugay, ardından gençlerle bir araya gelerek langırt oynadı.

GENÇLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Gençlerin bayramını kutlayan Başkan Tugay, “Gençleri gördüğümüzde biz de kendimizi gençleşmiş hissediyoruz. Sizlerin varlığı bizim için değerli. Ben de sizin yaşlarınızda çocukları olan bir babayım. Sizlere de o gözle bakıyorum. Özelsiniz, değerlisiniz. Bizim gençliğimizde bizlere 'etliye sütlüye karışma, oku, çalış, işe gir, evlen, çocuk sahibi ol' derlerdi. Şimdi gençler yaşamına anlam katmak istiyor. Kendisi için değil yaşadıkları çevreyi de iyi bir geleceğe taşımak için çaba gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE DAHA İYİ OLACAKSA, GENÇLER SAYESİNDE OLACAK”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemine değinen Başkan Tugay, “Bizim ulusal mücadelemiz için, Türkiye’nin Türkiye olması için çok önemli bir gün. Gelecekte Türkiye daha iyi olacaksa, gençler sayesinde olacak. Bunu biliyoruz. Bu anlamda da çok güzel bir gün. Hepimizin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

BELEDİYENİN ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Başkan Tugay, buluşmada gençlerin belediye işleyişi, projeler, toplu ulaşım, öğrencilerin yaşadığı sorunlara ilişkin sorularını yanıtladı. Sağlam ve güçlü adımlar atmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Tugay, ulaşımda öğrencilere yönelik yaptıkları düzenlemeleri, öğrenciler için uygun fiyata toplu ulaşım hizmeti sunan abonman kart uygulamasını aktardı, gençlerden gelen talepleri not aldı.

“EV KONUSU RANT KONUSU OLMAKTAN ÇIKMALI”

Gençlerin barınma sorununa da değinen Başkan Tugay, “Benim dünya görüşüm insanlara mutlaka insanca yaşayacağı şartlarda barınma olanağı sağlayacak bir devlet sistemi. İnsanların çok uygun fiyatla ev sahibi olmasını sağlamak için 25 bin sosyal konut projemizin ilk ayağı olan 3 bin 100 konutluk Menemen Konutları projesini başlattık. Bunun Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz. Mümkünse devletin vatandaşlarına sahip olacakları, sahip olamayacaklarsa da Avrupa’da olduğu gibi çok uygun fiyatla kira ödeyerek oturabilecekleri ev sağlaması lazım. Sizler bunu talep etmelisiniz yöneticiler de yapmalı. Ev konusunun rant konusu olmaktan çıkması lazım. Ev, sadece varlıklı insanların alabildiği ya da yatırım için alınan bir şey olmamalı. İkinci, üçüncü, beşinci evi olanlar var. Gereksiz yere ev sahibi olunmasını önlemek için artan ev sayısına göre artan vergi ödenmesini istiyorum. Ev konusu yatırım olmaktan, gayrimenkul konusu rant konusu olmaktan çıkmalı” ifadelerini kullandı.

“GENÇLİK VAR GELECEK VAR”

Başkan Tugay, sohbetin ardından gençler tarafından 19 Mayıs’a özel hazırlanan slogan panosuna “Gençlik Var, Gelecek Var” sloganını yazdı.

ÜÇ GÜNLÜK DOPDOLU KAMP

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Genç İzmir birimi tarafından organize edilen Özdere Gençlik Kampı, 16 – 18 Mayıs tarihleri arasında 18-30 yaş arası 300’ün üzerinde genci bir araya getirdi. Gençler üç gün boyunca çok sayıda kültür sanat ve spor etkinliklerinde buluştu. Organizasyon kapsamında Meslek Fabrikası tarafından düzenlenen workshoplarda ise barista eğitimleri verildi.