İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Seferihisar’daki 13. Tohum Takas Şenliği’nde 500 bin fide dağıttı. Yerel tohumların korunması gerektiğini vurgulayan Tugay, “Türkiye’nin kendine yeten bir tarım politikasına ihtiyacı var” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Seferihisar Belediyesi’nin düzenlediği 13. Tohum Takas Şenliği’ne katılarak, Can Yücel Tohum Merkezi’nde üretilen 500 bin fideyi İzmirlilere dağıttı.

Ürkmez’de gerçekleşen şenliğe, CHP Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sivil toplum temsilcileri, kooperatifler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YEREL TOHUMLAR ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Başkan Tugay, yerel ve atalık tohumların korunması amacıyla üretilen 500 bin fideyi yurttaşlara ücretsiz dağıttı. Tohum takasının ardından Ürkmez’deki tohum ve üretici stantlarını ziyaret eden Tugay, Seferihisarlılarla sohbet etti. Şenlik, yerel tohumların çoğaltılması ve üreticiyle buluşturulması hedefini güçlendirdi.

Tugay, şenlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tarım politikalarındaki eksikliklere dikkat çekti. “Toprakla bağı güçlü bir halkımız var. Ancak tarım yeterince desteklenmiyor, üretim iyi gitmiyor. Gelecekte daha kötü bir tabloyla karşılaşabiliriz. Türkiye’nin kendine yeten bir ulusal tarım politikasına ihtiyacı var” dedi. Yerel tohumların önemine vurgu yapan Tugay, “Hiçbir yerel tohumumuzun ölmesine izin vermeyeceğiz. Toprağımıza, suyumuza ve tohumumuza sahip çıkmalıyız. Her şeye ticaret gözüyle bakamayız” diye konuştu.

Yerel yönetimler olarak tarıma destek vermeye hazır olduklarını belirten Tugay, “İki gün önce Dikili’de Yahşibey Sulama Göleti İletim Hattı’nı açtık. Tarımı güçlendirmek için çalışıyoruz. Halkımız, tarım ve gıda konusunda hükümetten daha bilinçli. Bu değerli halk için seviniyorum, ancak bu işi çözemeyen bir hükümet tarafından yönetildiğimiz için üzülüyorum. Biz buradayız, çalışmaya devam edeceğiz. Gelecekte bu sorunları çözeceğiz” dedi.

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tugay’ın tarıma katkılarını övdü. “Çiftçiler desteklenmediği için tarımdan uzaklaşıyor" diyen Adem, "Girdi maliyetleri ve yem fiyatları yüksek. Ancak Cemil Başkan, Dikili’de damlama sulama sistemini hayata geçirdi. Bu, DSİ’nin yapması gereken bir işti. Merkezi hükümetin görevlerini büyükşehir belediyelerimiz üstleniyor” dedi.