Antalya’da belediyenin sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin yeni bölümünü inceleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Makul bir denge içinde hem korkan vatandaşlarımızın gözetilmesi gerekiyor hem de canlıların sağlığının, yaşam alanlarının sağlıklı hale getirilmesi gerekiyor” dedi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal belediyenin Ermenek Mahallesi’nde bulunan sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin yeni bölümlerini inceledi. Sokak hayvanları için adeta bir köyü andıran yeni üniteler 12 bölümden oluşuyor. Merkeze yeni gelen sokak hayvanlarına ayrılan bu alanda tedavinin ardından hayvanların diğer canlılarla yaşama uyumu sağlanıyor.

Başkan Uysal, sokak hayvanlarının yeni yaşam alanlarını gezerken onlarla oynamayı da ihmal etmedi. Sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmaların Türkiye’de, ne yazık ki bitmediğini dile getiren Başkan Uysal, “Makul bir denge içinde hem korkan vatandaşlarımızın gözetilmesi gerekiyor hem de canlıların sağlığının, yaşam alanlarının sağlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Bu dengeye katkıda bulunmak üzere bir misafirhane oluşturduk. Saldırgan özellik gösteren ya da gruplaşan, saldırgan özellik gösterme eğiliminde olan sokak köpeklerini burada misafir ediyoruz. Şartlar oldukça iyi.”

Başkan Uysal ayrıca saldırganlık gösteren köpeklerin belediyeye bildirilmesi halinde gerekli tedbirlerin alınacağını ve yeni oluşturulan barınakta güzel koşullar altında misafir edileceğini de sözlerine ekledi.