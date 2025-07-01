Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen oruç açma yemeğinde “Kerbela zulmü dünyadaki bütün zulümleri de temsil ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde Muharrem ayı dolayısıyla oruç açma yemeği düzenlendi. Yemekte Başkan Uysal’ın yanı sıra Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şube Başkanı Kazım Uçaran, Zeytinköy Anadolu Aleviliği Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Fatma Hakikat, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran ve kent sakinleri yer aldı.

Muharrem ayının Kerbela zulmünün hatırlandığı ay olduğunu söyleyen Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Kerbela zulmü dünyadaki bütün zulümleri de temsil ediyor. Bizim bunu anmamız da dünyadaki bütün zulümlere karşı bir direnişi simgeliyor. Tüm zulümlere tüm zalimlere karşı dünyadaki bütün mazlumların yanındaki mücadelemiz devam edecek. Kerbela şehitlerini saygıyla hürmetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. İyilik yanında mücadelemiz hiç bitmeyecek.”

Dualarla açılan orucun ardından ise Başkan Uysal, Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şube Başkanı Kazım Uçaran ve Zeytinköy Anadolu Aleviliği Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Fatma Hakikat’i makamlarında ziyaret etti.