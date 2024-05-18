Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “19 Mayıs 1919, hepimiz için yok olma tehdidinin umuda dönüştüğü muhteşem bir tarih” dedi.

Başkan Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a çıkışının kutlandığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Uysal, şunları söyledi:

“19 Mayıs 1919, hepimiz için yok olma tehdidinin umuda dönüştüğü, baskının, işgalin büyük bir ufuk açıklığına evrildiği muhteşem bir tarih. Her zaman söylediğimiz gibi ‘Her gün 19 Mayıs her yer Samsun.’ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun. Nice 19 Mayıslara.”