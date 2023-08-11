Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası Müsabakaları Denizli’de gerçekleştirildi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde düzenlenen Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonasına Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman’ın yansıra, federasyon yetkilileri, güreş ağaları ve spor severler katıldı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bugün sözlerimize burada öncelikle geçmiş yıllarda aramızda olup da bu yıl kuşak güreş olsun ve diğer güreşlerde aramızda bulunmayan deprem şehidi güreşçi kardeşlerimi, deprem şehidi il temsilcimizi, hocalarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Geleneksel güreşlerimize gönül vermiş sevgili gençlerimiz bu ata yadigarı sporumuzu, mirasımızı gelecek nesillere yaşatmak, aktarmak öncelikle sizlerin vazifesidir. Bizler de bu yolda sizlere elimizden gelen tüm samimi gayret ve çabalarımızı gösterip inşallah dört bin yıllık, beş bin yıllık kuşak güreşi, şalvar güreşi, aba süreçlerimiz, yağlı güreşimiz, karakucak güreşlerimizi dünyada hak ettiği yere getirmektir. Nasıl bir Japonlar tarihi bile olmayan bir sumo güreşini dünya şampiyonaları yapıyorsa, bu görüp görselliği ile tüm dünya insanlarına hitap eden bizim geleneksel güreşleri izi, yağlı güreşimizi, kara kucağımızı, kuşak güreşimizi, şalvar güreşimizi inşallah siz sevgili gençlerimiz sayesinde hep beraber ileriki yıllarda dünya şampiyonaları yaptırabilmektir. Hedefimiz olimpiyatlara girebilmektir".

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da, müsabakalarda dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti.