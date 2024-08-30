Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sportif konularda 3 konuya azami hassasiyet gösterdiklerini ve bunda da başarılı olduklarını söyledi.KAYSERİ (İGFA) - TFF Bölge Müdürü ve ASKF Kayseri Başkanı Mutlu Önal’ın yanı sıra Talas Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, Erciyes38 FK Başkanı Ahmet Dirgenali ve yönetim kurulu üyeleriyle Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel ve Talasgücü Belediyespor teknik direktörü Halil Aslan’ın teşekkür plaketi takdim etmek için yaptığı ziyarette konuşan Başkan Yalçın, sportif çalışmalarda üç konuya yoğunlaşarak iş yaptıklarını anlatarak “Birincisi köyümüzün, şehrimizin çocuklarının yeteneklerini gösterebileceği bir ortam hazırlamaya özen gösterdik. Bunu da U14 ve U18 takımlarımızın Türkiye şampiyonu, diğer alt yaş takımlarımızın da bölge şampiyonu olmasıyla yaptığımızı düşünüyoruz. İkincisi kimseye borçlu olmayalım dedik. Ne kulübümüz, ne de belediyemiz veya yöneticilerimiz töhmet altında kalsın istemedik Bu konuda Halil hocama ayrıca teşekkür ediyorum, gerektiğinde elini taşın altına koydu. Geldiğimiz noktada Türkiye’de borcu olmayan 8 profesyonel takımdan biriyiz ve takımı da borçsuz olarak devrediyoruz. Üçüncüsü de benim için çok önemli bir konu olan, sporu ve çocuklarımızı hiçbir zaman siyasete bulaştırmadık. Futbol ile siyaseti bir araya getirdiniz mi siyasetin de sonu olur futbolun da.” dedi.

“ALTYAPI DEVAM EDECEK”

“450 öğrencimizi de altyapımızda yetiştirmeye devam ediyoruz. Biz bundan sonra Talas Belediyespor olarak yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir oyuncumuz veya ailesi sıkıntıya girmesin. Amatör ruhla devam edeceğiz.” diyen Başkan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Destek olmak isteyen iş insanı veya müteahhit olursa elbette buyursun gelsin. Hem profesyonel hem de amatör takımlarımız hazır. Takımımızdaki görev alan yöneticisinden futbolcusuna herkese başarılarının devamını diliyorum.”

“BAŞKANIM BİZLERİ GURURLANDIRDINIZ”

Ziyarette konuşan ASKF Başkanı ve TFF Bölge Müdürü Mutlu Önal da “Bu takım, iki defa Türkiye şampiyonu olarak bizi gururlandırdı. U19, U14 Türkiye şampiyonu oldu ve bu amatör camiayı ve TFF Bölge Müdürü olarak beni çok mutlu etti. Burada büyük emekleriniz var, Yunus başkanımızın, Halil hocanın emekleri çok. Geçen sene Türkiye’de binlerce takım arasında başarı sıralamasında ilk beşteyiz. İlk beşte Talasspor’un altyapısının olması beni gururlandırdı başkanım. İşiniz gücünüz rast gelsin. Profesyonel takımı da 3. Lig’e çıkartan başkanımdır, başkanımın ekibi ve Halil hocamdır. Bu takım BAL’da şampiyon oldu. Sizlerin verdiği emeği çoğu insan yapmadı. Bunu en iyi bilen insanlardan birisi benim. Bu süreçte de Talas Belediyespor artık Erciyes38 FK ama ayrımız gayrımız yok. Bu takım sizin, hepimizin, bu takım Kayserinin ben amatör spor kulüpleri olarak 165 bin lisans sporcunun 105 tane futbol takımının 7 tane bölge müdürü olarak size teşekkür ediyorum. Siz de yine bu takımın yanında olacaksınız buna da yürekten inanıyorum” dedi.

“KAYSERİ’YE PROFESYONEL TAKIM KAZANDIRDIK”

Ardından konuşan Talas Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu ise Başkan Yalçın’ın hiçbir zaman emeklerini esirgemediğini belirterek, “Takım kuralım dedi kurduk, şampiyon olduk. Altyapıyı iyileştirelim dedi iyileştirdik ve 2019’dan 2024 yılına kadar birçok başarılar kazandık. Türkiye şampiyonlukları elde ettik. A takımımızı BAL’dan 3. Lig’e çıkarttık. Kayseri’ye profesyonel bir takım kazandırdık. Erciyes38 Futbol Kulübü’nün alacağı her türlü başarı bizi onurlandıracak gururlandıracak. Çünkü buraya atılan tohumların yeşermesinde bizim de emeğimiz var.” diye konuştu.

DİRGENALİ’DEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Erciyes38 FK Başkanı Ahmet Dirgenali de Kayseri’nin sporuna bu takımı daha ilerilere götürmek için bu bayrağı devir alacaklarını ifade ederek, “Niyetimiz halis. Yönetimimizle elimizden geleni yapacağız. Bir üst lige çıkarmaya çalışacağız. Hepimiz için hayırlısı olacak inşallah. Başkanım size şimdiye kadar verdiğiniz emekler için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“ZORLUKLARI HEP BİRLİKTE AŞARAK BUGÜNE GELDİK”

Talasgücü Belediyespor eski teknik direktörü Halit Aslan, kulüpte zorlukları aşarak elde edilen başarılara dikkat çekerek şunları söyledi: “3. Lig’e çıkartmak nasip oldu. Burada da en büyük pay sizin. Allah razı olsun. Hiçbir gün siz ve kulüp başkanımız Yunus İloğlu emeğinizi esirgemediniz. Toprak bir sahadan, otobüs kulübesinde soyunan bir takımdan 3. Lig’de tesisi olan altyapısı aynı şekilde başarıdan başarıya koşan Türkiye’de ilk beşe ulaşan bir takım haline getirdik. Sağ olsun bundan sonra da Ahmet başkanım, Mutlu başkanım devraldılar. Bu bir bayrak yarışı inşallah bundan sonrasında Erciyes38 FK’ya gönülden başarılar dileriz. Üstümüze vazife olarak ne düşerse her zaman için elimizi taşın altına atmaya hazır olduğumuzu da bildiririz.”

Konuşmaların ardından TFF Bölge Müdürü ve ASKF Kayseri Başkanı Mutlu Önal ve beraberindekiler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a spora verdiği desteklerden dolayı plaket takdim ederek teşekkür etti. Programda ayrıca Talas Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu ve Talasgücü Belediyespor eski teknik direktörü Halil Aslan’a teşekkür plaketi verildi.