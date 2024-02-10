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Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedir Yalçın, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Fitre fiyatlarındaki artışın ekonominin kötü gidişatını kanıtlar nitelikte olduğunu belirten Başkan Yalçın:" Diyanet de TÜİK verilerine inanmıyor ki fitre oranına yüzde 85 oranında zam yaptı" dedi.ANKARA (İGFA) - Yerel seçimlere ittifakla değil kurduğu yeni partiyle tek başına girme kararı alan Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, Diyanet'in belirlendiği fitre fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmede bulundu. Diyanet'in TÜİK verilerine inanmadığını bu yüzden fitre oranında fahiş zamma imza attığını ifade eden Başkan Yalçın açıklamasında şunları söyledi:" İktidar her ne kadar ekonomik krizi TÜİK verileri ile makyajlamak istese de gerçek veriler gün gibi ortada. Öyle ki Diyanet İşleri Başkanlığı günlük fitre miktarını 130 ₺ olarak belirledi.Bir önce ki yıla göre artış oranı yüzde 85 oldu. Kısacası Diyanet, TÜİK’in yüzde 65 olarak açıkladığı yıllık enflasyonun yüzde 20 fazlası artış yapmış oldu. Bu da gösteriyor ki;Diyanet de TÜİK’in verilerine inanmıyor. Çarşı pazarı esas alarak yüzde 85 oranında zam yapıyor.