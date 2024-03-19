Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ın Süleymanlı Mahallesindeki Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “Anadolu Toprağında Dirilen Destan” adlı konferans ve tiyatro oyununu izledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Okulun konferans salonundaki gerçekleştirilen programa AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ve meclis üyeleri katıldı.

Erciyes Üniversitesinden emekli öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci’nin anlatımıyla öğrenciler tarafından sergilenin “Anadolu Toprağında Dirilen Destan” konferans ve tiyatrosu, protokol tarafından tam not aldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programa ilişkin yaptığı paylaşımda “AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sn. Sayın Bayar Özsoy, İlçe Başkanımız Mustafa Kiraz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Elmalı ve meclis üyelerimizle birlikte Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk ÇPAL’nin düzenlediği, değerli hocamız Ahmet Nedim Kilci’nin anlatımıyla ‘Anadolu Toprağında Dirilen Destan’ adlı konferans ve tiyatroyu izledik. Bu anlamlı programda emeği geçenlere teşekkür ediyor, bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.