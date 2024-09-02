Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım töreninde yaptığı konuşmada her zaman eğitim ve öğretimin yanında olduklarını belirterek, “Belediyemiz uhdesinde altı tane ilkokul, ortaokul ve lise binasının yapımı sürüyor. Bunların 4’ünün yeni eğitim öğretime yetişeceğine inanıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı şimdiden herkese hayırlı olsun” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediye Meydanında düzenlenen törene Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı’nın yanı sıra, idareciler, öğretmenler, veliler ve çocuklar katıldı.

ELMALI’DAN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, maarif modeliyle ilgili bilgiler vererek, “Bu dönem, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, beşinci sınıf ve liselerde dokuzuncu sınıflarda uygulanmak üzere hayata geçecek. Maarif modeli insanın kendini keşfetmesine imkân tanıyarak, kişilerin ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde, milli ve manevi değerler ışığında, ahlaki ve insani değerlerimizi benimseyen bir anlayış çerçevesinde yeni bir dönem başlayacaktır. Yeni yüzyıl ile birlikte maarif modelin hayırlara vesile olacağını düşünüyoruz. Bakanlığımızca bu dönem önce ilkokul sonra ortaokula devam edecek öğrencilerimizin temelini atacağımız okul öncesi eğitimin farkındalığını oluşturmak adına bir araya geldik. Bu konuda bizlere destek veren, bu organizasyonu hazırlayan, bizlerden desteklerini her zaman esirgemeyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

YENİ DÖNEMDE YENİ OKULLAR

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ülkenin en değerli varlığının gençler ve çocuklar olduğunun altını çizerek, “Atatürk’ün deyimiyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacağım diyen 31 bin çocuğumuz eğitim öğretime başlayacak. Belediyemiz uhdesinde altı tane ilkokul, ortaokul ve lise binası yapılmakta. Bunların 4’ünün yeni eğitim öğretime yetişeceğine inanıyoruz. Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize, velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de çocuklarla ilgili her zaman projelerde içtenlikle görev yapan Talas Belediyesi personeline ediyorum.” diye konuştu.

“YALÇIN BAŞKAN HER ZAMAN EĞİTİMİN YANINDA”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise, Türkiye yüzyılı maarif modelinin amacının okul öncesi çocukları güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak olarak anlatarak, “Böylece daha iyi eğitim görmüş, daha iyi akademik bilgi almış, vatanını ve milletini seven, inançlarıyla bütünleşmiş bireyler yetiştirilmeye çalışılıyor. Talas Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Sadece bugünkü bu güzel organizasyonun hazırlanmasında değil, ilçemizdeki tüm eğitim öğretim faaliyetlerinde gerek altyapı, gerek sosyal kültürel çalışmalar yönünden sunduğu katkılar nedeniyle de teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Dönmez ve Başkan Yalçın, miniklerle birlikte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli projesinin açılış kurdelesini kesti.

Protokol daha sonra hazırlanan stantları tek tek dolaşarak çocuklarla sohbet ederek yakından ilgilendi.