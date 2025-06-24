Mehmet Ali Paşa Mahallesi büyükleri, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Erdem Arcan’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Erdem Arcan, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nden gelen hemşehrilerini makamında ağırladı. Mahalle büyükleri, Arcan’a “hayırlı olsun” dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.

PAŞA’NIN SEVİLEN İSMİ

Kendi mahallesinde uzun yıllardır sevilen ve saygı duyulan bir isim olan Erdem Arcan, bu nazik ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek mahallelilerine teşekkür etti.

Ziyarette bulunan isimler arasında Zihni Koç, Süleyman Resul Pinga, Elez Yılmaz, Vedat Gürel, Hasan Bayraktar, Hamit Taşkıran, Ragıp Kocacık, Ramazan Korkut, Cafer Adalı, Bahtiyar Bayraktar, Süleyman Kahraman, Ahmet Filiz, Nazmi Arcan, Hasan Hüseyin Çakar, Mustafa Çolak, Hüseyin Hürriyet, Acem Ertürk, İsmail Saatçi, Abdurrahman Yılmaz, Yusuf Korkut ve Esra Yılmaz yer aldı.