Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yoğun iş temposu arasında gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret ile Güzeltepe Mahallesi’nde yaşayan çocuklarla bir araya geldi. Başkan Yıldız, “Çocuklarımız ile bir araya gelmek enerjimizi tazeledi. Oldukça eğlenceli anlar yaşadık. Sürprizlerimiz devam edecek” dedi.

İZMİR (İGFA) - Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Parkı’nda oynayan çocuklarla bir araya gelen Başkan Yıldız, çocuklarla birlikte şarkı söyleyip, oyunlar oynandı. Çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtan Başkan Yıldız, miniklerle dondurma keyfi de yaptı. Ziyaret sırasında Başkan Yıldız ve çocukların yaşadıkları mutluluk dikkatlerden kaçmadı.

“ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU, EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ”

Yoğun iş temposunda çocukları ihmal etmemek gerektiğini vurgulayan Başkan Yıldız, “Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Onların yüzlerindeki gülümseme, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Çiğlimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için sürdürdüğümüz çalışmalarımıza çocuklarımızla keyifli bir mola verdik. Evlatlarımız ile kucaklaştık, şarkılar söyledik, isteklerini dinledik. Samimi, içten ve beklentisiz sevgileri tüm yorgunluğumuzu ve stresimizi aldı götürdü. Çocuklarımızın yüzünü güldürecek bu tür sürprizlerimizi tüm mahallerimizde devam edecek” diye konuştu.