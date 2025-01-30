Bursa Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Belediyeler Arası Voleybol Dostluk Turnuvası'nı izleyen Bursa Belediyeler Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz "Turnuvada, sporun birleştirici gücüyle bu değerleri daha da güçlendirecek, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz" dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Belediyeler Birliği’nin, yerel yönetimler arası düzenlediği voleybol turnuvası başladı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde devam eden etkinliğe 13 belediyeden 156 sporcu katıldı. 5 gün süren etkinliklerde eleme usulüyle yapılacakmaçlar sonucunda turnuvanın şampiyonu belli olacak.

KAZANAN DOSTLUK OLSUN

Birlik Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Belediyeler Birliği olarak belediyelerin stratejik gelişimine değer katmaya, bölgenin gelişmesi için fırsatlar oluşturmaya odaklanan bir anlayış ile çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Oktay Yılmaz, “Bu kadim şehre hizmet etmenin tarihi bir sorumluluk olduğu bilinciyle bir yandan kentin geleceğini inşa edecek çalışmalar yürütürken bir yandan da şehrin kültürünü, sanatını, vefasını ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz.

Birlik ve beraberlik işin besmelesidir diyerek üye belediyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz ortak akıl toplantılarının hamdolsun bereketini görüyoruz. Kentin geleceğine dair yapılacak tüm işlerde ortak akılla biz de varız. 32 yıldır Bursa Belediyeler Birliği çatısı altında bu kente değer üreten tüm başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dostluk, centilmenlik ve spor dolu anlara sahne olan maçlara katılan Başkan Yılmaz, kurumlar arasında dostluk, iletişim ve dayanışmayı artırmanın hedeflendiği organizasyona katılan tüm kurumlara teşekkür ederek, “Yerel yönetimler arası düzenlediğimiz voleybol turnuvamız, sporun birlik, dostluk ve dayanışma ruhunu yansıtması açısından büyük bir öneme sahip. 13 belediyenin katılımıyla başlayan bu turnuva, sadece bir sportif etkinlik değil, aynı zamanda kurumsal iletişimi artıran bir organizasyon. Bursa'mız için tüm gayretimizle çalışırken bizleri bir arada tutan en güçlü şey, dostluğumuz ve dayanışmamız. Bursa Belediyeler Birliği olarak düzenlediğimiz Belediyeler Arası Voleybol Dostluk Turnuvası'nda, sporun birleştirici gücüyle bu değerleri daha da güçlendirecek, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Kazanan dostluk olsun" dedi.