Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kentsel Dönüşüm ve İklim Değişikliğine Uyum” üzerine konuştu.BURSA (İGFA) - COP29 kapsamında düzenlenen "İklim Eylemine Öncülük Eden Şehirler" oturumu, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerin küresel iklim eylemindeki stratejik rolüne ışık tutan panelde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kentsel Dönüşüm ve İklim Değişikliğine Uyum” üzerine konuştu.

İklimlendirme, yağmur suyu toplama ve peyzaj sulama, yaya ulaşımının desteklenmesi, alt yapı geliştirme ve ısınma sistemleri, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve dönüşüm projelerine katılımcılık üzerine sunum gerçekleştiren Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım’da gerçekleştirdikleri model kentsel dönüşüm çalışmalarından bahsetti.

Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla iklim değişikliği ile mücadelede atılması gereken kritik adımları ele alan Başkan Oktay Yılmaz, “Kentsel dönüşüm projeleri sadece yapısal yenilenme değil aynı zamanda sürdürülebilir ve iklim dostu bir gelecek için önemli bir fırsattır” dedi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla kentlerin etkilendiğini ifade eden Başkan Yılmaz, kentsel dönüşüm faaliyetleriyle, iklim değişikliğiyle mücadele eylemlerinin karşılıklı ilişkilerinin çok yönlü olduğunu ifade etti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının iklim değişikliği ile mücadelede önemli fırsatlar sunduğunu aktaran Yılmaz, “Gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarında konut stoklarımızın yalnızca deprem dirençli değil aynı zamanda iklim dirençli olmasını da önemsiyoruz” dedi.

KARDEŞ BELEDİYEYE ZİYARET

Azerbaycan programı kapsamında Yıldırım’ın kardeş belediyesi olan Hırdalan Belediyesi’ni ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, Hırdalan Belediye Başkanı Orhan Musayev ve Bakü Vali Yardımcısı Fuat Cebraliyov ile buluştu. Kentler arasında dayanışmayı güçlendirmek, tecrübe paylaşımını artırmak ve yeni iş birliği imkânlarını değerlendirmek adına sağlanan görüşmede gerçekleştirilecek çalışmalar gündeme alındı. İki devlet tek millet anlayışıyla yerel yönetimlerde de deneyim alışverişinde bulunmayı ve iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Gerçekleştirdiğimiz tecrübe paylaşımlarıyla çok verimli ve faydalı bir program geçirdik. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için iş birliklerimiz ve gönüldaşlığımız devam edecek” diye konuştu.