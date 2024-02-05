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Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Manisa İl Başkanı Doğan Yılmaz Ocak ayı enflasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.MANİSA (İGFA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Manisa İl Başkanı Doğan Yılmaz, "TÜİK in açıkladığı verilere göre Ocak ayında enflasyon % 6,70 arttı. Yıllık enflasyon ise % 64,86 oldu. Bağımsız araştırma şirketi ENAG’a göre ise Ocak ayında enflasyon %9.38, yıllık enflasyon ise 9.11 olarak açıklanmıştır. Ocak ayında toplu sözleşme gereği alınan artış sadece % 15 iken alınan artışın neredeyse yarısı eridi. Enflasyon farkının aylık olarak verilmemesi, sahada yaşanan ile TÜİK verilerinin birbirini tutmaması, gelir vergisinin kamu çalışanları için 'te sabitlenmemesi bu mağduriyeti daha da artırmıştır" dedi.

MEMUR VE EMEKLİLERE REFAH PAYI ŞARTTIR!

BASK Manisa İl Başkanı Doğan Yılmaz "Yıllardır memur ve emeklilerin almış oldukları artışlar TÜİK enflasyonunun altında kalmış, altı ay sonra enflasyon farkı ile TÜİK verileri kadar artış yapılmıştır. Bu da demek oluyor ki aslında memur ve emeklilerin ücretleri yerinde saymış, hiçbir zam alınamamıştır. Bilinmelidir ki enflasyon kadar artış sıfır zamdır. Kaldı ki TÜİK enflasyonu kadar yapılan artış ise alım gücünü düşüren eksi zamdır.Tüm bu nedenlerle memur ve emeklilere enflasyon altında kalmayacak refah payı verilmesi şarttır" ifadelerini kullandı.