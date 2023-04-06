Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İskenderun'da yürütülen 250 konteynerlik konteyner kent alanında ulusal televizyon kanalı üzerinden Türkiye'ye, "Sakarya'nın kardeş şehirlerine sınırı yoktur, yaralar sarılana kadar buradayız" mesajı verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'daki faaliyetlerin kontrolünü sağladıktan sonra yeniden deprem bölgesine gitti. Adıyaman Altınşehir ve tüm detaylarıyla Büyükşehir tarafından kurulan İskenderun konteyner kent çalışmalarını yakından inceleyen Başkan Yüce, ayrıca depremden etkilenen şehirlerdeki altyapı destek çalışmalarını takip etti.

İskenderun'da kurmaylarıyla bir araya gelen Başkan Yüce, bu sırada alandan yayın yapan bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanarak bölgedeki durum hakkında ekran başındaki 85 milyon vatandaşa bilgi verdi.

“BİZİM KARDEŞLERİMİZE SINIRIMIZ YOK”

Yüce, depremin ilk anından itibaren bölgede olduklarını ve yaralar tamamen sarılıncaya dek ayrılmayacaklarını belirterek, "İskenderun, Diyarbakır, Kahramanmaraş hepsiyle kardeş şehir olduk ve bizim kardeşlerimize sınırımız yoktur" mesajına vurgu yaptı.

600 personel ve 300 iş makinasıyla zaman mefhumu gözetmeden depremzede kardeşleri için 2 aydır bölgede olduklarını kaydeden Yüce, "Deprem anından itibaren bölgeye ulaştık. 600 personel, 300 iş makinasıyla bölgedeydik. Bakanlarımız, valilerimizle nerede bir görev aldıysak hemen yerine getirdik. Sık sık Sakarya'ya gidip geliyorum. Burada çalışmalarımızda bize destek veren yerel yöneticilerimiz var. İskenderun belediye başkanım yaralı haliyle geldi yardım etti. Mescit, basketbol sahası, sağlık alanı. 250 konteynerlik bir şehir kuruyoruz" dedi.

“KARDEŞİMİZ NEREDEYSE, ORADAYIZ”

Başkan Yüce, 'Kardeşimiz neredeyse, biz de oradayız' diyerek birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Yaraları sarmak için seferber olduk. İskenderun bizim kardeş şehrimiz. Bizim sınırımız yok, kardeşimiz neredeyse biz oradayız. Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş’ta çok ciddi çalışmalar yaptık. Orada 50 konteynerlik iş merkezi kuruyoruz. Altyapı kanalizasyon, üst yapı, her alanda çalışıyoruz. Biz Sakarya'nın imkânlarını, hayırseverlerimizin imkânlarını buraya seferber ediyoruz. Sizi en iyi biz anlarız düşüncesiyle hareket ettik, etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ekrem Yüce ile Sakaryalı ekibi konteyner kentlerin kurulumdaki tüm teknik ayrıntıları inceliyor ve yaşam alanlarının depremzedelere en kısa sürede teslim edilmesi için hassasiyetle çalışıyor.