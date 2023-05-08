Sakaryaspor’unPendikspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip eden Başkan Ekrem Yüce, “Geçtiğimiz yıldan beri hep üstüne koyarak, başarılarımızı arttırarak devam ediyoruz. Bu başarı tüm şehrin. Bu sevdanın başarısı için ter döken herkese teşekkür ediyor, sezon sonunda şampiyonluk kupasını şehrimize getirmelerini temenni ediyorum” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor’un kendi sahasında Pendikspor’u 3-2 mağlup ettiği mücadeleyi takip etti.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte karşılaşmayı takip eden Başkan Yüce, mücadeleleri ve galibiyetlerinden ötürü tüm takımı tebrik etti.

Alınan bu galibiyetle Sakaryaspor ligde 3. sıraya yükseldi.

Tribünlerin dolu olduğu karşılaşma sonunda taraftarlar ile futbolcular kucaklaşırken Başkan Ekrem Yüce ise ‘Nehrin Çocukları’ projesi kapsamında mücadeleyi kale arkası tribünden izleyen öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Başkan Yüce, öğrencilerle hatıra fotoğrafları çekildi, atkılarını ve formalarını imzaladı.

Başkan Yüce’ye projeye desteklerinden ötürü Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı hediye takdim etti.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Müthiş bir maç, güzel bir galibiyet. Bu sonuçla ligde 3. Sıraya yükseldik. Play-Off’lara kalmayı garantiledik. Önümüzde bir mücadele kaldı. O karşılaşmayı da kazanıp ligi 3. Sırada bitirmek ve direkt olarak Play-Off finaline yükselmeyi hedefliyoruz" dedi.