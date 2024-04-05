Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İslam Alemi için "bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi vesilesiyle yayınladığı mesajda, "İlahi esintilerle kalplerin okşandığı, bir anın bir asra bedel olduğu Kadir Gece'miz memleketimize ve vatanımıza hayırlar getirsin" ifadelerini kullandı.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kur'an’ın vahyedilmeye başlandığı, peygamberimiz Hz. Muhammed'in İslam'a ışık olan kutsal kitapla müjdelendiği bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi için bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Alemdar, İslam Alemi için bin aydan daha hayırlı olan gecede duaların memleket, vatan ve tüm Müslüman coğrafyası için hayırlara vesile olmasını dileyerek güzel temennilerini paylaştı.

“İSLAM COĞRAFYASINA HAYIRLAR GETİRSİN”

Başkan Alemdar'ın kandil mesajı şu şekilde: "Yolumuza ışık, sonsuz bir alem için bizlere rehber olarak inen Kuran'ı Kerim'in müjdecisi olan Kadir Gecemiz memleketimize, vatanımıza ve tüm İslam Coğrafyası'na hayırlar, bereketler getirsin. İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu mübarek gece, insanlığın rahmet yağmuruyla buluştuğu gecedir. Rabbim bin aydan daha hayırlı olduğu geceden hep birlikte istifade etmeyi, kabul olmuş dualar zümresine ilhak olabilmeyi nasip eylesin. Sakarya'mızda bir Ramazan ayını daha birlikte, sevdiklerimizle huzur iklimi içerisinde geçirdik. Aynı huzurla Ramazan Bayramı'na ulaşmayı, bir bayramı daha cennet Sakarya'mızda yan yana, gönül gönüle geçirmeyi diliyor dua ediyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımın bu mübarek gecede ve Ramazan boyunca yaptığı ibadetlerin, duaların kabul olmasını niyaz ediyorum."