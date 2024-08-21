Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karasu’da tespitlerde bulunduğu ziyarette Karadeniz sahillerinde kıyı temizliği müjdesi vererek, “Konuyu Sayın Bakanımıza aktardık ve gerekli adımları en yakın zamanda atacağız. Karadeniz’in incisi olan sahillerimizi güzelleştirerek bölge turizmine değer katmak istiyoruz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karasu’yu ziyaret ederek yöneticilerle görüştü ve vatandaşlarla kucaklaştı.

Alemdar, sırasıyla Karasu Belediyesi, AK Parti Karasu İlçe Başkanlığı ve MHP Karasu İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle bölgede yapılacak çalışmalar ve mevcut durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.

VATANDAŞLARLA HASRET GİDERDİ

Ziyaretler esnasında vatandaşlarla da hasret gideren Başkan Alemdar, talep ve görüşlere kulak verdi.

Ziyaretlerde Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Başkan Yardımcıları Hüseyin Çakır, İsmail Karakaş, Muhammet Gençbay, AK Parti Karasu İlçe Başkanı Recep Aksu, MHP Karasu İlçe Başkanı Hamza Uğur, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nesrin Basmacı, Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Topaloğlu, meclis üyeleri ve muhtarlar de yer aldı.

Ziyaretlerde kuzey sahilleri başta olmak üzere ilçede gerçekleştirilecek asfalt, altyapı bağlantıları ve içme suyu projeleri ele alındı.

BAKAN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Alemdar, Karadeniz’in incisi Karasu, Kocaali ve Kaynarca’da kıyı temizliği için hazırladıkları projeyi bakana sundukları ve yakında ilk adımların atılacağı müjdesini paylaştı.

Bu adımlarla turizm potansiyelini artırarak kuzey bölgesine ivme kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Alemdar, sahillerin daha görsel ve kaliteli bir sosyal alana dönüşmesini istediklerini söyledi.

“Turizm potansiyeli ve cazibesi yüksek bir Karasu…”

Alemdar, “Verdiğimiz sözleri tek tek tutacağız. Bu bölgede en önemli konumuz kuzey sahillerimiz. Yakında kuzey sahillerimizde kıyı temizliğine başlayacağız. Konuyu bakanımızla görüştük. Özellikle turizm açısından hayati bir öneme sahip kıyı şeritlerimize doğru planlamayla değer katacağız. Amacımız turizm potansiyeli yüksek, sahilleri görsel ve

sosyal anlamda kaliteli, cazibesi yüksek bir kuzey bölgesini hazırlamak. İmkanlar ölçüsünde adım adım ilerleyeceğiz” dedi.

“BU YOLDA ATTIĞIMIZ HER ADIM VATANA HİZMETTİR”

Teşkilatlar, vatandaşlar ve yöneticiler omuz omuza vererek Karadeniz’in incisi Karasu’ya hak ettiği yenilikleri kazandıracaklarını belirten Başkan Alemdar şunu söyledi: “Şehrimizin tamamında talepleri, beklentileri biliyor, takibini yapıyoruz. Her ilçemizin farklı farklı potansiyeli var ve biz bu potansiyeli açığa çıkarmak için çalışıyoruz. Teşkilatlarımız, vatandaşlarımız ve yöneticilerimiz omuz omuza vererek Karadeniz’in incisi, en nadide ilçeleri olan kuzey ilçelerimize hak ettiği hizmeti ve yenilikleri kazandırmak istiyoruz. Yorulmadan, yılmadan, gayretle çalışmaya devam edeceğiz.”

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDECEK

Karasu Belediye Başkan İshak Sarı, “Büyükşehir’le birlikte durmadan çalışan, üreten ve vatandaşlarına hizmeti merkeze alan yaklaşımımızla inşallah hızlı bir şekilde ilçemizdeki çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

AK Parti Karasu İlçe Başkanı Recep Aksu şöyle dedi: “Seçim öncesi de buradaydı, seçimden sonra da sık sık yanımızda başkanımız. Birlik içinde, uyumla çalışarak ilçemize hizmet için köprü olacağız” diye konuştu.

“İZ BIRAKACAK İŞLER YAPACAĞIZ…”

MHP İlçe Başkanı Hamza Uğur ise, “Başkanımızın Karasu’ya hizmet yolunda verecekleri destekten şüphemiz yok. Umarız birlikte güzel işlerle ilçemize iz bırakırız” ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar, ziyaretler sonrası Karasu halkıyla bir araya gelerek günün anısına fotoğraf çekildi.