Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 198’inci yaşını kutlayan Zabıta Teşkilatını ziyaret etti. Özverili çalışmalarından dolayı zabıta personeline teşekkür eden Başkan Zeyrek, eğitimlerde başarılı olan personellere de sertifikalarını verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Teşkilatını ziyaret etti. Başkan Zeyrek’i, Zabıta Dairesi Başkanı Erdal Özçelik, çiçekle karşıladı. Personellerin Zabıta Haftası’nı kutlayan Zeyrek, “Sizler belediyenin görünen yüzüsünüz. Bu yüzden vatandaşlarımıza daha güler yüzlü davranmanızı talep ediyorum. Sizlerin güler yüzüyle birlikte vatandaşların belediyeye olan sevgisinin ve bağlılığının devam edeceğini düşünüyorum. Zabıta Haftanız kutlu olsun. Nice böyle güzel günlerde birlikte oluruz inşallah. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin bir ferdi olarak, verdiğiniz destekler için sizlere teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” dedi.

PERSONEL İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Zeyrek, zabıta personeline günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. “Sizler, şehrimizin düzeni ve vatandaşlarımızın huzuru için önemli bir görev yapıyorsunuz” diyen Başkan Zeyrek, “Ben öncelikle özverili çalışmalarınız ve gayretleriniz nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Zabıtalık, belediyelerin adeta vitrini konumunda. Sizler, yurttaşlarımızla birebir diyalog halinde olan, onlarla temas içinde bulunan bir meslek grubusunuz. Halkımıza sunacağınız en küçük gülümseme veya onların hayatını iyileştirecek en ufak katkı, Manisa Büyükşehir Belediyemize olumlu geri dönüşler olarak yansıyor. Manisa, hızla büyüyen ve nüfusu artan bir şehir. Bu büyümeyle birlikte elbette yeni beklentiler de ortaya çıkıyor. Sizler, bu beklentilere cevap verirken aynı zamanda şehrimizin de yüzü oluyorsunuz. Vatandaşlarımızla iletişim kurarken gösterdiğiniz sabır ve hoşgörü, şehrimizin imajını da olumlu yönde etkiliyor. Bu anlayışla halkımıza hizmet vermeniz, sizlerden en büyük beklentimdir” dedi.

BAŞKAN ZEYREK, “1 NİSAN SABAHI İSİMLERİ DEĞİL ANLAYIŞI DEĞİŞTİRDİK”

1 Nisan sabahı Manisa’da isimleri değil, bir anlayışı değiştirdiklerini söyleyen Başkan Zeyrek, “Büyükşehir Belediyemizde hizmet veren her bir mesai arkadaşımın mutlu ve huzurlu şekilde işe gelmesini ve aynı şekilde halkımıza hizmet etmesini bekliyorum. Bu noktada üzerime düşeni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Göreve geldiğimiz ilk süreçte memur ve sözleşmeli mesai arkadaşlarımızın sosyal denge tazminatlarını, yasal en üst sınırdan vermeye başladık. Kadrolu işçilerimizin yevmilerine yüzde 35 oranında zam yaptık. Büyükşehir Belediyemiz, MASKİ ve iştiraklerimizde çalışan 5 bin 29 arkadaşımızın en düşük işçi maaşını 26 bin 500 TL’den, 35 bin TL’ye çıkardık. Mesai arkadaşlarıma verdiğim sözleri yerine getirmiş olmanın mutluluğuyla aranızdayım. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları göz önüne aldığımızda, çalışanlarımızın maaşlarında en iyi iyileştirmeleri yaptığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Bunların karşılığında da kuruma sahip çıkmanızı, halkımıza en iyi şekilde hizmet vermenizi istiyorum. İnanıyorum ki, 5 yıllık görevimiz süresince sizlerin desteğiyle şehrimizi daha iyi bir yer haline getireceğiz. Bugün, sizin gününüz. Bir kez daha başta sizlerin olmak üzere, ülkemizin her bölgesinde görev yapan tüm zabıtaların Zabıta Haftası’nı kutluyorum. Hepinize aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” diye konuştu.

PERSONELLERE SERTİFİKALARINI VERDİ

Yapılan konuşmaların ardından sertifika töreni düzenlendi. Merkez ve ilçelerde görev yapan zabıta personelleri, Zabıta yönetmeliğinden İşyeri Ruhsat Yönetmeliğine, Tutanak örneklerinden Tebligat Kanunu’na kadar çeşitli kanun maddesi hakkında aldıkları hizmet içi eğitim sonras