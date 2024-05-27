MASKİ Genel Müdürlüğü, başarıyla işletmeye devam ettiği güneş enerji santralleri ile karbon salınımını azaltarak,binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçti. Çalıştırılan 4 tesis ile bugüne kadar 67 milyon TL’lik elektrik üretimi yapılarak, kamu kaynakları da koruma altına alındı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de, “Aydınlık geleceğimizin yarınlarını koruma altına almak için çalışıyoruz. MASKİ bünyesinde tesislerimizi başarıyla işletiyor, elektrik üretimine devam ediyoruz” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde çalıştırdığı 8 megavatlık güneş enerji santralleri ile geleceğe yönelik atılımlarını sürdürüyor. Başarılı bir şekilde çalıştırılmaya devam edilen santraller ile karbon salınımı da azaltılıyor. Bu sayede, Manisa’nın doğası korunarak, binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor. Aynı zamanda, 67 milyon TL’lik elektrik üretimi ile hem kamu kaynakları hem de kurum bütçesi korunuyor.

TESİSLER, BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILIYOR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, güneş enerji santralleri ile ilgili olarak, “Biz, göreve gelirken bugünden geleceği dizayn edecek öngörülerde bulunduk, bunun için çalıştık. MASKİ bünyesinde kurulu gücü 8 megavat olan güneş enerji santrallerini de başarıyla ve doğru bir şekilde çalıştırmaya devam ediyoruz. Bu sayede, aydınlık geleceğimizin yarınlarını koruma altına almak için çalışıyoruz. Karbon salınımını azaltarak, binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçiyoruz. Sözün özü; güzel şehrimiz Manisamızı koruyoruz” dedi.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

Başkan Zeyrek, açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi: “İlk iki ton su 1 TL ve diğer kademlerde yüzde 30 indirim vaadimde de elektrik maliyetlerini azaltmak için güneş enerji santralleri inşa edeceğimizi söylemiştim. Allah’a şükür suya indirim yaptık. Diğer vaatlerimizi de birer birer hayata geçiriyoruz. MASKİ bünyesinde tesislerimizi başarıyla işletiyor, elektrik üretimine devam ediyoruz. Manisamıza yeni tesisler kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”