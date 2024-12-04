Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli yurttaşlar ve aileleri ile bir araya geldi. MANİSA(İGFA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek engelli yurttaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Anemon Otel’de gerçekleştirilen programda, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Sekreter Yardımcıları, Başkan Danışmanları, daire başkanları, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve sivil toplum kuruluşları yer aldı.

Ayhan Yıldırım “Fırsat verildiği zaman engellilerin yapamayacağı bir şey yoktur”

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, “Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı olarak bugün burada olmaktan dolayı mutluyuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in bu organizasyona ev sahipliği yaptığını duyunca gerçekten çok heyecanlandım. Fırsat verildiği zaman engellilerin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bugün değil, bir haftasını değil, yılın 365 günü bu farkındalığı yaşamak ve yaşatmak ümidini taşıyorum. Belediyemizin çalışanlarıyla kulüp sporcularımız arasında goalball turnuvası yapıldı. İzleyenler keyif aldılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çalışanlarına bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gülşah Durbay, “Bugün empati ve dayanışma günü”

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, “Bugün bir kutlama günü değil. Bugün empati, dayanışma, birlikte el ele vererek hep birlikte engelleri aşma günü. Engeller sadece fiziksel değil. 21 yaşımdan beri Ülseratif kolit hastası olarak aslında ben de bir engelliyim. Sizlerin halinizi, dertlerinizi çok iyi anlıyorum. Hep birlikte engelleri aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Ferdi Zeyrek, “Hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, “3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu anlamlı günde; her şeye rağmen hayata tutunan engelli bireyleri, hayatını çocukları için vakfeden vefakar ve cefakar ailelerini en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hepimiz potansiyel birer engelli adayıyız. Bu gerçeklik, engelli bireylerimize ve ailelerine karşı daha fazla empati, anlayış ve duygusal yoldaşlık göstermemizi gerektiriyor. Çünkü engelli bireyler, yaşadıkları zorluklar nedeniyle sıklıkla toplumsal hayattan kopma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar..

Ferdi Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda”

Başkan Ferdi Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve eşitlikçi bir toplum oluşturmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Meclisimizde aldığımız kararla su kullanımında indirim oranını %50’ye yükselttik. Sağlık destekleri başta olmak üzere hayatın pek çok alanında projelerimizi hayata geçirdik. Yeni projelerle engelleri tek tek ortadan kaldırmaya devam edeceğiz.

Bugünün hepimize, engellerin fiziksel değil zihinsel olduğunu hatırlatan bir farkındalık günü olmasını diliyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sevgiyle sarılıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Çünkü bu yol, hep birlikte yürünecek bir yoldur. Bu yol, zorlukların dayanışmayla birlikte aşılabileceği bir yoldur. Bu yol sevgi yoludur, bu yol vefa yoludur. Her bir engelli yurttaşımın kendisini birinci sınıf insan gördüğü, hak ettiği engelsiz yaşama kavuştuğu Manisa’yı inşa edene kadar durmadan, yorulmadan çalışacağımıza ve kendinizi asla yalnız hissetmeyeceğinize söz veriyorum” ifadelerini kullandı.