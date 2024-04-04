Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Alaşehir ilçesi Horzumkeserler ve Kavaklıdere Mahallelerinin, Cumhuriyet Halk Partisi Mahalle Delegelerini ağırladı. MANİSA (İGFA) - 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, yüzde 57,26 gibi bir sonuçla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mimar Ferdi Zeyrek, göreve başladı. Manisalıların çok büyük bir desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mimar Ferdi Zeyrek’i, Alaşehir ilçesi Horzumkeserler ve Kavaklıdere Mahallesinin, Cumhuriyet Halk Partisi Mahalle Delegeleri ziyaret etti. Ziyarette, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de yer aldı. Başkan Ferdi Zeyrek’i kutlayan mahalle delegeleri, mutluluklarını paylaşarak, başarı diledi. Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Ferdi Zeyrek de, destekleri nedeniyle teşekkür ederek, belediyelerinin kapılarının herkese her zaman açık olduğunu ifade etti.