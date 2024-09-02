Manisa Şehzadeler'de Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni coşkuyla gerçekleştirildi. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen şölende konuşanManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Kültürümüzü yarınlara taşıyacak olan her türlü etkinlikte yer alacağız” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Yörük Türkmen Derneği işbirliğinde 6’ncı Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Şölene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Vali Yardımcısı Aydın Memük, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, parti örgütleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile yurttaşlar katıldı. Mahalle sakinleri ve Manisa Yörük Türkmen Derneği üyeleri tarafından karşılanan Başkan Ferdi Zeyrek, yurttaşlarla birlikte harmandalı oynadı. Ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, kültürümüzü yarınlara taşıyacak olan her türlü etkinlikte yer alacaklarını söyledi.

Başkan Zeyrek, “Arif Başkan, yönetimiyle birlikte ziyaretimize geldi. 6’ncısını düzenleyecekleri etkinlik için destek istedi. Yerel yönetimlerin bu tür etkinlikler için var olduğunu söyledim. Kültürümüzü yarınlara taşımamız, kültürümüzü unutturmamız ve yarınlarla birleştirmemizin en önemli noktası işte bu şölenlerdir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu şölene vesile olduğum için gerçekten çok mutluyum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra kültürümüzü yarınlara taşıyacak olan her türlü etkinlikte yer alacağız. Arif Başkan ve yönetimine hepimizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Yarınlarımıza, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız kültür emanetlerini bugün burada yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük de ulusal ve uluslararası platformlarda üzümden konu açılınca akla Manisa’nın geldiğini söyledi. Manisa’nın üzüm üreticiliğindeki yerinin çok önemli olduğunu kaydeden Memük, 6’ncı Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni’nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kültürel mirası yaşatmak için destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Durbay, “’Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu cümlesiyle kültürün önemine büyük bir dikkat çekmiştir. Yörüklerimiz bin yıllık mirasımızı yaşatmışlar ve yaşatmaya da çabalamaktadırlar. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu mirası yaşatmak için var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz” dedi.