Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, haftalık ilçe ziyaretlerine Selendi ile devam etti. Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Zeyrek, “Selendi, bu zamana kadar hak ettiği hizmeti maalesef alamamış. Biz, parayı çereze değil, Selendi’ye harcayacağız” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, haftalık ilçe programı kapsamında Selendi ilçesini ziyaret etti, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ile birlikte mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Zeyrek, “5 yıl boyunca her hafta bir ilçede sizlerle buluşacağız. Selendi’mizin sorunlarını birlikte çözeceğiz. Seçim döneminde kimi desteklediğiniz, bundan sonraki süreçte hiçbir şey ifade etmeyecek. Artık siyaset bitti, hizmet başladı. Selendi ve Demirci, bu zamana kadar hak ettiği hizmeti maalesef Büyükşehir’den alamamış. Bu çerçevede biz şu anda en çok yol ve altyapı çalışmasına önce Selendi, ardından Demirci’de başladık. Çünkü Selendi bu zamana kadar alması gereken hizmetleri almamış, bizim yönetimimizde almaya başladı. Şu ana kadar bizim en çok asfalt yaptığımız yer Selendi” dedi.

“SELENDİ’NİN SORUNLARI VARKEN ÇEREZ FATURASI ÖDEMEYE KALKAN YÖNETİM VARDI” Nasıl bir belediye yönetimi devraldıklarını da muhtarlarla paylaşan Başkan Zeyrek, “1 milyon liralık çerez faturası, 1 milyon 300 bin liralık bayrak faturası olan bir yönetim devraldık. Selendi’nin bu kadar sorunları varken çerez ya da bunun gibi ödemeleri yapmayı düşünen bir yönetim vardı. Bunun gibi birçok faturayı bizim paramızla ödemeye kalkan bir zihniyet vardı. Biz bunları durdurduk. Ardından da ilk 2 ton su 1 TL, sonraki kademelerde yüzde 30 indirim sözümüzü yerine getirdik. “Yapamazsın” diyenlere bunun nasıl yapılabildiğini, hesabı kitabıyla gösterdik. Biz, parayı çereze değil, Selendi’ye harcayacağız” dedi.

“DAHA YAPACAK OLDUĞUMUZ ÇOK ŞEY VAR” Cenaze nakillerinde kilometre başına alınan ücret uygulamasına son verdiklerini, huzurevinde kalan sakinlerin yaşlı aylıklarını da 1000 TL’den 3500 TL’ye yükselttiklerini ifade etti. Üniversite öğrencileri için ücretsiz ring hizmeti başlattıklarını da kaydeden Başkan Zeyrek, “65 yaş üstü vatandaşlarımızın tüm şehirde ücretsiz seyahat haklarını da geri verdik. Bu ve bunun gibi yaptığımız ve daha yapacak olduğumuz çok şey var. Tüm bunların temelinde vatandaşla bir arada olmak ve onları dinlemek vardı. Bundan sonraki süreçte bugün sorunları konuşacağız; bir sonraki gelişimizde bu sorunların çözüldüğünü ve yenilerinin eklendiğini göreceğiz. Bunları da ben size şeffaflıkla anlatacağım. Biz, halkın ihtiyaçlarını görüp, vatandaşın cebine nasıl fayda sağlayabiliriz, bunun peşinde olacağız” diye konuştu.

“KISITLAMA TEDBİRLERİ BİZLERİ YILDIRMAYACAK” Başkan Zeyrek, Cumhurbaşkanlığının kısıtlama tedbiri ile SGK ve vergi borçları yaptırımlarına da değindi, konu ile ilgili şunları söyledi: “Unutulmasın ki, benim çöp toplayacak param olmasa da kollarımı sıvar, kendi çöpümü kendim toplarım. Bu hizmetler asla ve asla bitmeyecek. Şimdi SGK ve vergi borçları ile ilgili birçok belediyeye haciz gidiyor. Ama borcu Murat Başkan ya da Ferdi Zeyrek yapmadı. Bunu geçmiş dönemlerdeki başkanlardan almak akıllara gelmiyor muydu? Cumhuriyet Halk Parti’li belediyeler, Türkiye’de büyük bir alana sahip olunca bu yaptırımlarla hizmetlerimiz kısıtlanmak isteniyor. Ama şunu unutmayın; burada cezalandırılan ne Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ne de Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek. Burada cezalandırılan vatandaştır. Çünkü biz, devletin verdiği parayla vatandaşa hizmet ediyoruz. Devletin birçok kurumu, bizlerden destek istiyor. Çünkü onların da bütçeleri çok dar. Bu kısıtlama hem devletin kurumlarına hem de vatandaşa yapılmış bir yaptırımdır. Biz bunun da üstesinden geleceğiz. Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getireceğiz. Biz şu anda Selendi’ye planladığımız 75 kilometre yolu, sezon sonuna kadar bitireceğiz. Bu kısıtlama tedbirleri bizi asla ve asla yıldırmayacak. Çünkü biz her zaman vatandaşla birlikteyiz. Bu yükün altından sizlerle birlikte el ele vererek kalkacağız.”

DABAN, “FERDİ BAŞKANIMIZLA MAĞDURİYETLERİMİZ SON BULACAK” Toplantıda konuşan Selendi Belediye Başkanı Murat Daban da, Başkan Zeyrek’i Selendi’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Daban, “Biz, Manisa’nın en doğusunda, Manisa’ya en uzak ilçe olarak yıllarca mağduriyet çekmiş bir ilçeyiz. Ferdi Başkanımızla birlikte bu mağduriyetlerin son bulacağını düşünüyoruz. Ferdi Başkanım gerek seçim öncesinde gerekse seçim sonrasında Selendi’ye pozitif ayrımı dile getirmiştir. Bu konuda kendisine teşekkür ediyorum. Gözden ırak olanın gönülden de ırak olacağı düşüncesi Ferdi Başkanımızla ve ilçe belediyemizle ortadan kalkacak. Hizmet yapılacaksa her ortamda biz gönül birliğimizi ortaya koyduk” dedi.

MUHTARLARIN TALEPLERİ DİNLENDİ Konuşmaların ardından mahalle muhtarlarının talepleri, sorunları ve çözüm önerileri de dinlendi. Başkan Zeyrek ve Daban’ın muhtarlarla buluşmasına CHP Selendi İlçe Başkanı Selim Kurt, Kadın Kolları Başkanı Emine Başak ve yönetimi, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ustacı ile sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı. Toplantı, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.