66 saatlik yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için cenaze programı belli oldu. Başkan Zeyrek, 10 Haziran'da Şehzadeler'in Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 66 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti.

Başkan Zeyrek için bir yandan taziye mesajları devam ederken, diğer yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden de cenaze programının ayrıntıları geldi.

"Tarifsiz acı içindeyiz" başlığıyla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"10 Haziran 2025 Salı günü saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlenecek, törenin ardından naaşı Hatuniye Camii'ne getirilecektir. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacaktır. Cenaze namazından sonra naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir.

Taziyeler, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecektir.

Başkanımızın kıymetli ailesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanları başta olmak üzere tüm Manisa halkına sabır ve metanet diliyoruz."