Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayınlayarak, tüm Manisalıların, ülkemizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: “11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının içerisinde yer alan ve bin aydan daha hayırlı olarak nitelendiren Kadir Gecesi’ne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Dua ve ibadetlerin Allah katında kabul olduğu, tövbe kapılarının ardına kadar açık olduğu bu mübarek günde, yaşanan tüm zorlukların, sıkıntıların, hüzün ve acıların yerini; barışın, sağlığın, huzurun ve mutluluğun alması en büyük duamızdır. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kadir Gecesi’nin Manisa’mıza, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. İbadetlerimizin, dualarımızın ve dileklerimizin kabul olması dileğiyle tüm hemşehrilerimin Kadir Gecesi’ni kutluyorum.”