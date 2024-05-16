Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı ile ilgili yüz güldüren müjdeyi verdi. Başkan Zeyrek, “Çalışanlarımızın hakları konusundaki iyileştirmelerimizi elimizdeki imkânı en üst seviyede kullanacak biçimde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 1000 memur ve sözleşmeli çalışanımızın sosyal denge tazminatını, kadro ya da pozisyon ayırmaksızın, yasal olarak belirlenmiş olan miktarın tavan oranından ödeyeceğimizi müjdeliyorum. Hayırlı olsun” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisalı vatandaşlara verdiği sözleri bir bir yerine getirerek, şehirde tam manasıyla bahar havası yaşatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, bu kez de Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan ve sayısı 1000 olan memur ve sözleşmeli personelin yüzünü güldüren bir müjdeyi paylaştı. Başkan Zeyrek, “Çalışanlarımızın hakları konusundaki iyileştirmelerimizi elimizdeki imkânı en üst seviyede kullanacak biçimde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 1000 memur ve sözleşmeli çalışanımızın sosyal denge tazminatını, kadro ya da pozisyon ayırmaksızın, yasal olarak belirlenmiş olan miktarın tavan oranından ödeyeceğimizi müjdeliyorum. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde mesai arkadaşlarıma vermiş olduğum sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ Çalışanların hakkını vererek, Manisa’ya en güzel hizmetleri ulaştıracaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Zeyrek, “Çalışanlarımızın koşullarının iyileştirilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Onlar emeğinin karşılığını alsın ki, yüzleri gülsün. Yüzleri gülsün ki, daha mutlu bir şekilde Manisa’mıza hizmet verelim. Bu anlayışla hareket ederek, kıymetli mesai arkadaşlarımızla el ele vererek, güzel Manisa’mıza en güzel hizmetleri ulaştıracağız. Yakın zamanda ilgili sendika ile sözleşmesini imzalayarak resmiyete kavuşturacağımız yeni sosyal denge tazminatları bütün çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun” dedi.