Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa’da hayata geçireceği projeler için Çerkezköy Halk Ekmek Fabrikası’nın ardından Metro İstanbul’a ziyaret gerçekleştirdi. Manisa’nın ulaşım noktasındaki problemlerinin çözümü için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Başkan Zeyrek, Metro İstanbul’un tecrübelerinden faydalanmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın ihtiyacı olan projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, bu kapsamda Metro İstanbul’a ziyaret gerçekleştirdi. Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy ve Metro İstanbul yönetimi tarafından ağırlanan Başkan Zeyrek’e, kurumun çalışmaları, faaliyet alanları ve projelerini içeren bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından kurumda incelemelerde bulunan ve test aracını gezen Başkan Zeyrek, raylı sistem çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“TECRÜBELERİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ” Her alanda olduğu gibi Manisa’nın ulaşım noktasındaki problemlerinin çözümü için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Başkan Zeyrek, “İstanbul, raylı sistem ve ulaşım gibi alanlarda oldukça deneyimli bir şehir. Metro İstanbul’un tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Bu düşünceyle teknik ekibimle birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik. Metro İstanbul Genel Müdürümüze ve ekibine nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.