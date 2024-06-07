Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, engelli bireylere ücretsiz servis hizmeti verecek. Hizmet döneminde, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, halkçı bir anlayışla engelli bireylerin her daim yanında olacaklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, öğrencilere başarılar diledi.

08-09 Haziran günlerinde Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nda 3 milyonun üzerinde öğrenci ter dökecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ulaşım anlamında herhangi bir zorluk yaşamaması için sınav günleri ücretsiz servis hizmeti verecek. Hizmetten faydalanmak isteyen bireyler, 444 99 45 telefon numarası üzerinden iletişime geçerek, taleplerini iletebilecekler.Engelli bireylerin her daim yanlarında olacaklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Toplumunun tüm kesimlerini kucaklayarak, ihtiyaç ve taleplere yönelik çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bu anlamda Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nda, kolaylık sağlayabilmek adına ilk genelinde, engelli bireylerimize ücretsiz servis hizmeti sunacağız. Üniversite sınavında olduğu gibi hizmet dönemimizde her daim engelli bireylerimizin yanınızda olacağız” ifadelerinde bulundu.