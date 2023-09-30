Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva için taziye mesajı yayımladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva için taziye mesajı yayımladı. Başkan Osman Zolan mesajında, görevi boyunca Türk dünyası için çalışan, bu uğurda verdiği mücadeleyle gönüllerde ayrı bir yeri olan, önemli hizmet ve çalışmayı gerçekleştiren merhum Ganire Paşayeva’yı asla unutmayacaklarını vurguladı. Başkan Zolan, mesajında şunları kaydetti: " Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Hanımefendi'nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve gönül coğrafyamıza başsağlığı diliyorum. Türk dünyasına hizmetlerini asla unutmayacağız. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş ülke Azerbaycan’ın Karabağ bölgesini işgal eden Ermenistan’ın 26 Şubat 1992 tarihinde gerçekleştirdiği Hocalı Soykırımı anısına 2016’da yaptığı Azerbaycan-Karabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtının açılış törenine katılan Paşayeva daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Denizli Uluslararası 2’nci Yaren Şairler Şöleni’ne de katılım sağlamıştı.