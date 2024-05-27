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Müsabakayı tribünde gençlerle birlikte takip eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, her iki takımın taraftarları ile birlikte fotoğraf çektirdi.

DAĞDER Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Arıaslan oldu

DAĞDER Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Arıaslan oldu

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Nolu Çim Saha’da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Nevşehir 50 Gençlik Spor, Nevşehir U17 Ligi 2023 – 2024 Ahmet Yücel Futbol Sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye finallerinde Nevşehir'i temsil etmeye hak kazandı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 – 2024 Ahmet Yücel Futbol Sezonu Nevşehir U17 Liginin final müsabakasında Nevşehir 50 Gençlik Spor ile Nevşehir Belediyespor takımları karşı karşıya geldi.

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