Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam’ı ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya’da yapımı devam eden ve yapılması planlanan hizmetler ve yatırımlar için Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşme gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya’nın ulaşım ağını daha da güçlendirecek projeler üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Çevre Yolu, Kuzey ve Güney Kuşak Yolları başta olmak üzere yeni güzergahların geliştirilmesi ele alınırken, aynı zamanda hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşım, yeni şehirlerarası otobüs terminali ile feribot iskelesi ve tramvay gibi projeleri görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı da ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya’da yapılması planlanan gençlik merkezleri, spor tesisleri ve gençlere yönelik projelerle ilgili bir görüşme yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ile de bir araya geldi.

Ziyaret ve görüşmelerin son derece verimli geçtiğini ifade eden Başkan Er, Bakanlar Uraloğlu ve Aşkın Bak ile Bakan Yardımcısı Sağlam’a Malatya’ya verdikleri destekler için teşekkür etti.