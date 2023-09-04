Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve beraberindeki heyet, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde ilçeye kazandırılan proje ve çalışmaları incelediKOCAELİ (İGFA) - Başkanlardan Gebze’de proje turu. Gebze Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan proje ve çalışmaları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte inceledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen inceleme gezisi öncesi başkanlar ilk olarak Gebze esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ankara Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve beraberindeki heyet esnafları dükkanlarında ziyaret ederek çay içip sohbet etti.

Esnafla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkanlar daha sonra, Gebze Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan projelerin başında gelen İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi, Tarihi Eskihisar Kalesi Çevre Düzenlemesi ve Rekreasyon Projesi, Gebze Gençlik Merkezi, Güzide Sosyal Tesisleri, Şehit Polis Faruk Aslan Polis Merkezi, Gebze Şehirler Arası Terminali revize ve düzenleme çalışmalarını inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise Gebze’deki projelere ilişkin yaptığı açıklamada, “İşin özü aşkla çalışmaktır diyerek gece gündüz gayretle hizmet üreten Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz’ün yapımı devam eden birbirinden kıymetli eserlerini dolaştık. Başkanımız ve ekibini emekleri için tebrik ediyor, çalışmalarının artarak devamını diliyorum. Sağlıklı yaşam merkezi, Eskihisar çevre ve rekreasyon projesi, Karakol, Terminal inşaatı ve Güzide restoran ile Gebze’miz daha da güzelleşiyor” ifadelerini kullandı.